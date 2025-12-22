David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: "Cadou de Crăciun pentru ei" - Antena Sport

David Matei, tânărul de 17 ani al celor de la Universitatea Craiova, a marcat primele sale goluri în Liga 1, în victoria care i-a readus pe olteni pe primul loc, cu Csikszereda, scor 5-0. Matei a reușit o dublă în prima repriză, marcând primele două goluri ale echipei lui Filipe Coelho.

Ajuns la Craiova în vară, când oltenii au plătit 75.000 de euro pentru transferul său de la Steaua, Matei a făcut cel mai bun meci al său în acest sezon.

David Matei, după ce a marcat primele 2 goluri în Liga 1: “Le dedic familiei mele”

La finalul celor 90 de minute de pe Ion Oblemenco, puștiul de 17 ani a fost numai un zâmbet și a fost extrem de pozitiv, mai ales când vorbea despre modul în care echipa sa a trecut peste eliminarea dramatică de joi, din Conference League, când a pierdut calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală:

“Mă bucur că a câștigat echipa și pentru mine că am marcat primele goluri. Am apărut acolo, pur și simplu am fost omul potrivit la locul potrivit. Sunt genul de jucător care oferă și assist-uri, dar chiar și așa am marcat și în Liga 2 niște goluri cu capul.

Dedic golurile familiei mele, e un cadou de Crăciun pentru ei. Cred că știe toată lumea cum e să termini anul pe primul loc. A văzut toată lumea că am intrat montați, mai ales după ce s-a întâmplat la Atena (n.r. eliminarea din Conference League). Astfel de lucruri se întâmplă odată la 50 de ani. Așa este fotbalul, am trecut peste. Nu putem sta tot anul supărați pentru eliminare”, a declarat David Matei, potrivit digisport.ro.