Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: "Cadou de Crăciun pentru ei" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei”

David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei”

Alex Masgras Publicat: 22 decembrie 2025, 22:40

Comentarii
David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: Cadou de Crăciun pentru ei

David Matei, în timpul unui meci / Sport Pictures

David Matei, tânărul de 17 ani al celor de la Universitatea Craiova, a marcat primele sale goluri în Liga 1, în victoria care i-a readus pe olteni pe primul loc, cu Csikszereda, scor 5-0. Matei a reușit o dublă în prima repriză, marcând primele două goluri ale echipei lui Filipe Coelho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la Craiova în vară, când oltenii au plătit 75.000 de euro pentru transferul său de la Steaua, Matei a făcut cel mai bun meci al său în acest sezon.

David Matei, după ce a marcat primele 2 goluri în Liga 1: “Le dedic familiei mele”

La finalul celor 90 de minute de pe Ion Oblemenco, puștiul de 17 ani a fost numai un zâmbet și a fost extrem de pozitiv, mai ales când vorbea despre modul în care echipa sa a trecut peste eliminarea dramatică de joi, din Conference League, când a pierdut calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală:

“Mă bucur că a câștigat echipa și pentru mine că am marcat primele goluri. Am apărut acolo, pur și simplu am fost omul potrivit la locul potrivit. Sunt genul de jucător care oferă și assist-uri, dar chiar și așa am marcat și în Liga 2 niște goluri cu capul.

Dedic golurile familiei mele, e un cadou de Crăciun pentru ei. Cred că știe toată lumea cum e să termini anul pe primul loc. A văzut toată lumea că am intrat montați, mai ales după ce s-a întâmplat la Atena (n.r. eliminarea din Conference League). Astfel de lucruri se întâmplă odată la 50 de ani. Așa este fotbalul, am trecut peste. Nu putem sta tot anul supărați pentru eliminare”, a declarat David Matei, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Cotat la 450.000 de euro pe transfermarkt.com, David Matei a mai marcat în acest sezon în meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, din luna octombrie, câștigat de olteni cu 4-1. În total, el a evoluat în 15 meciuri pentru Universitatea Craiova în actualul sezon.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Observator
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
23:36
Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna
23:19
Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați”
22:22
VideoJurnal Antena Sport | Amalia Lică își face toate poftele la târgurile de Crăciun
22:04
Nota primită de Siyabonga Ngezana, la debutul la Cupa Africii pe Națiuni 2025! Victorie pentru Africa de Sud în primul meci
21:51
Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0. Oltenii au făcut spectacol și au încheiat anul pe primul loc
21:41
VideoJurnal Antena Sport | Radu Drăgușin va avea toată familia alături de Crăciun
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 3 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 6 Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el