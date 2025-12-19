(P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB - Antena Sport

Derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superliga programată în 2025, se va disputa duminică seara, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională, între formațiile FCSB și Rapid.

Cele două echipe au avut un parcurs diametral opus, până în prezent, Rapid mergând cu viteză de InterCity însă încetinind în ultimele etape, iar FCSB în revenire după un start de sezon foarte slab. Astfel, deși Rapid este lider, iar FCSB pe poziția a 9-a, „roș-albaștrii” sunt creditați cu prima șansă în meciul de duminică seara. Cotele 1×2 la pariuri online Topbet pentru derby-ul FCSB vs Rapid arată astfel:

Victorie FCSB: 2.20

Egal: 3.33

Victorie Rapid: 3.10

În altă ordine de idei, Dinamo are șansa de a deveni pentru prima oară lider al acestui sezon de Superliga. O victorie a dinamoviștilor nu este însă de ajuns pentru a le asigura acestora titlul neoficial de campioană de iarnă. Primul club care are oportunitatea de a o întrece provizoriu pe Rapid și de a prelua poziția de lider este FC Botoșani, care o va întâlni acasă pe 21 decembrie pe CFR Cluj. Partida va începe la ora 20:00.

Sâmbătă sunt programate trei meciuri din Superliga. În primul, care va începe la 14:30, se vor întâlni Metaloglobus și Unirea Slobozia. De la 17:00, Oțelul Galați o va înfrunta pe teren propriu pe FC Argeș, iar de la 20:00 UTA Arad va primi vizita celor de la Dinamo.

Ziua de duminică programează tot trei meciuri. Începând cu ora 14:00, Hermannstadt o va înfrunta pe Petrolul Ploiești. De la 16:30, Universitatea Cluj va juca pe teren propriu cu Farul Constanța. Etapa se va încheia luni, 22 decembrie, cu meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.