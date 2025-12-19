(P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB - Antena Sport

Derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superliga programată în 2025, se va disputa duminică seara, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională, între formațiile FCSB și Rapid.
Cele două echipe au avut un parcurs diametral opus, până în prezent, Rapid mergând cu viteză de InterCity însă încetinind în ultimele etape, iar FCSB în revenire după un start de sezon foarte slab. Astfel, deși Rapid este lider, iar FCSB pe poziția a 9-a, „roș-albaștrii” sunt creditați cu prima șansă în meciul de duminică seara. Cotele 1×2 la pariuri online Topbet pentru derby-ul FCSB vs Rapid arată astfel:
- Victorie FCSB: 2.20
- Egal: 3.33
- Victorie Rapid: 3.10
În altă ordine de idei, Dinamo are șansa de a deveni pentru prima oară lider al acestui sezon de Superliga. O victorie a dinamoviștilor nu este însă de ajuns pentru a le asigura acestora titlul neoficial de campioană de iarnă. Primul club care are oportunitatea de a o întrece provizoriu pe Rapid și de a prelua poziția de lider este FC Botoșani, care o va întâlni acasă pe 21 decembrie pe CFR Cluj. Partida va începe la ora 20:00.
Sâmbătă sunt programate trei meciuri din Superliga. În primul, care va începe la 14:30, se vor întâlni Metaloglobus și Unirea Slobozia. De la 17:00, Oțelul Galați o va înfrunta pe teren propriu pe FC Argeș, iar de la 20:00 UTA Arad va primi vizita celor de la Dinamo.
Ziua de duminică programează tot trei meciuri. Începând cu ora 14:00, Hermannstadt o va înfrunta pe Petrolul Ploiești. De la 16:30, Universitatea Cluj va juca pe teren propriu cu Farul Constanța. Etapa se va încheia luni, 22 decembrie, cu meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.
FC Botoșani – CFR Cluj, 19 decembrie, 20:00
CFR Cluj a ajuns în play-off în cele mai recente nouă sezoane. Acum însă îi va fi destul de greu să repete această performanță, având în vedere că momentan traversează o perioadă foarte proastă și se află pe locul 11. De cealaltă parte, Botoșani ocupă poziția a treia, la egalitate de puncte cu locul al doilea și la un punct în spatele liderului.
În ultimele cinci întâlniri directe cu Botoșani gazdă s-au marcat cel mult două goluri. Cota ca și acum să se întâmple acest lucru este 1.64, iar cota pentru minim trei reușite este 2.12. Cotele la pariuri pentru victorie sunt, de asemenea, destul de echilibrate.
UTA Arad – Dinamo, 20 decembrie, 20:00
Dinamo este singura dintre primele patru clasate care nu a avut ocazia să ocupe prima poziție în acest sezon de Superliga. Acum i se oferă această șansă, însă pentru asta nu trebuie să se încurce în fața arădenilor. Dinamoviștii se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte cu locul al treilea și la un punct în spatele liderului. UTA Arad, în schimb, ocupă poziția a opta. Runda trecută a remizat în deplasare cu Farul.
Ultimele trei partide de pe teren propriu ale arădenilor au avut cel mult două reușite. Cota ca și acum să se marcheze sub 2,5 goluri este 1.72, în timp ce cea conform căreia se vor înscrie peste 2,5 goluri este 2.00. Dinamo este cotată cu prima șansă în această partidă.
FCSB – Rapid, 21 decembrie, 20:00
Aceasta ar fi a șasea etapă consecutivă și a opta din acest sezon pe care rapidiștii ar încheia-o în fruntea clasamentului. În schimb, FCSB nu s-a aflat pe un loc de play-off din etapa a doua. Pe teren propriu vine după un meci de Europa League cu Feyenoord, în care era condusă cu 2-3 în minutul 87, însă în final s-a impus cu 4-3.
Cota pentru minim trei reușite în derby-ul FCSB – Rapid este 2.08, iar pentru sub 2,5 goluri este 1.66. FCSB pornește favorită, însă trebuie precizat că nu a mai învins din 2022 în întâlnirile directe disputate pe teren propriu.
Spre deosebire de alți ani, pentru acest weekend nu se anunță ninsori în nicio localitate care găzduiește meciuri din Superliga. Temperaturile vor fi și ele destul de ridicate, dacă e să ne luăm după prognoza meteo, astfel că vremea nu ar trebui să constituie un impediment pentru buna desfășurare a partidelor.
Cotele pot suferi modificări.
