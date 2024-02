Femeia care mult timp, înainte de nuntă, nu a ştiut că s-a cuplat cu o mare vedetă din România! Cum reacţionau oamenii din jur - Antena Sport

Reclamă

„Ne-am cunoscut în Brăila. Mi s-a părut un băiat cumsecade. Eu nu știam că joacă la Steaua. Mi-am dat seama că e cineva cunoscut, după reacția celor din jur”, a dezvăluit, în trecut, fosta soţie a lui Bănel Nicoliţă.

Momentul în care Bănel Nicoliţă şi-ar fi putut salva căsnicia

Bănel a făcut nuntă mare în Brăila, în 2014, dar căsnicia lui a rezistat numai şase ani. Cristina i-a pus o singură condiţie în încercarea de a evita despărţirea, dar tatăl copiilor ei nici nu a vrut să audă.

Bănel Nicoliţă a refuzat să renunţe la echipa de fotbal din Făurei, la care era patron şi care l-a lăsat fără sume importante de bani. A luat decizia de a continua să îşi investească averea la clubul din oraşul natal şi acum regretă din plin.

„Fosta mea soție chiar a avut dreptate și i-am dat dreptate tot timpul. Mi-am asumat eșecul, greșelile. Și divorțul mi l-am asumat. Am spus că nu e vorba despre o femeie în viața mea, e vorba despre fotbal și bani pierduți, că acolo s-a dus toată căsnicia. Ea a spus ori Făurei, ori familia. Am zis, vrei să fii lângă mine? Nu. Am plecat.

Eu am greșit. Până la urmă, trebuia să mă gândesc la familie, că aia vin și pleacă. Dacă aș da timpul în spate, nu aș mai face o secundă. Acum relația cu familia mea e una foarte bună (…) Eu le-am făcut case la toată lumea. Pe numele meu nu am nimic.

Sunt fericit că am reușit să o iau de la capăt singur, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, cu familia mea, cu mama mea care m-a susținut în tot și a fost de acord cu tot ce am făcut eu”, spunea Bănel Nicoliță. Bănel şi Cristina au împreună două fetițe, pe Amalia și Natalia. Cristina a susţinut întotdeauna că Bănel are un comportament ireproşabil faţă de cele două fete.

