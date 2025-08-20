Adrian Mititelu, întrebat cum ar reacționa dacă Univ. Craiova ar lua titlul: "Nu vreau să spun o minciună" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mititelu, întrebat cum ar reacționa dacă Univ. Craiova ar lua titlul: “Nu vreau să spun o minciună”

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 12:14

Adrian Mititelu, întrebat cum ar reacționa dacă Univ. Craiova ar lua titlul: Nu vreau să spun o minciună

Adrian Mititelu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Adrian Mititelu nu ezită în niciun moment să arunce câte un atac înspre Universitatea Craiova, formația patronată de către Mihai Rotaru. În cea mai recentă intervenție la o emisiune, conducătorul celor de la FCU i-a acuzat pe șefii clubului din Liga 1 că au furat identitatea și suporterii de la echipa sa.

În plus, Mititelu a vorbit și despre posibilitatea ca echipa antrenată de Mirel Rădoi să devină campioană a Ligii 1.

Adrian Mititelu: “Dacă făceau așa, nu aveam nimic cu ei”

Patronul formației care evoluează în liga a treia a dezvăluit că nu este deranjat de faptul că o echipă din Craiova are succes, ci de modul în care a ajuns clubul patronat de Mihai Rotaru în prezent să fie cunoscut. Mititelu și-a numit rivalii din oraș drept o “concurență neloială” și a acuzat Universitatea de sprijinul financiar pe care l-a primit de-a lungul timpului.

Sunt anumite sentimente care nu poți să le descrii. În primul rând, pe mine nu mă deranjează că o echipă din Craiova este sus. Pe mine mă deranjează altceva. Ei ne-au furat suporterii, ne-au furat tot, identitatea. E ușor să faci, când toată lumea te sprijină financiar.

Dacă echipa se numea CS Craiova, nu mai avea atât de mulți bani, nu mai avea atât de multă susținere. Dacă o luau și ei din Liga a 4-a și își creau propria identitate și nu îmi blocau mie afacerile, nu aveam nimic cu ei. Poate era o mică invidie, o concurență în oraș, dar ei fac concurență neloială.

Ei mi-au furat mie identitatea, suporterii, au primit sprijin financiar din toate părțile, e foarte ușor să faci performanță în astfel de condiții. Puneți-l pe Rotaru în situația mea, să i se întâmple și lui ce mi s-a întâmplat mie, să vedem dacă lucrurile mai pot fi la fel“, a declarat Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.

În plus, Mititelu a fost întrebat și cum ar reacționa daca “leii” din Liga 1 ar cuceri titlul. Deși răspunsul său nu a fost unul concret, a fost subînțeleasă ideea că nu ar fi deloc mulțumit:

Nu vreau să spun o minciună. E un sentiment foarte urât, pentru că știți cât am suferit datorită acestei echipe și ce probleme am întâmpinat.

Ei știu foarte bine ce mi-au făcut, dar viața merge înainte, eu sunt convins că acest an va aduce lucruri mult mai importante decât își imaginează unii“, a mai spus patronul oltenilor din eșalonul al treilea.

Universitatea Craiova are un start foarte bun de sezon în Liga 1, cu 16 puncte după șase etape, aspect ce l-a convins pe Raul Rusescu să declare recent că îi vede pe alb-albaștri campionii sezonului regular.

