Adrian Mititelu, întrebat cum ar reacționa dacă Univ. Craiova ar lua titlul: "Nu vreau să spun o minciună" - Antena Sport

Adrian Mititelu nu ezită în niciun moment să arunce câte un atac înspre Universitatea Craiova, formația patronată de către Mihai Rotaru. În cea mai recentă intervenție la o emisiune, conducătorul celor de la FCU i-a acuzat pe șefii clubului din Liga 1 că au furat identitatea și suporterii de la echipa sa.
În plus, Mititelu a vorbit și despre posibilitatea ca echipa antrenată de Mirel Rădoi să devină campioană a Ligii 1.
Adrian Mititelu: “Dacă făceau așa, nu aveam nimic cu ei”
Patronul formației care evoluează în liga a treia a dezvăluit că nu este deranjat de faptul că o echipă din Craiova are succes, ci de modul în care a ajuns clubul patronat de Mihai Rotaru în prezent să fie cunoscut. Mititelu și-a numit rivalii din oraș drept o “concurență neloială” și a acuzat Universitatea de sprijinul financiar pe care l-a primit de-a lungul timpului.
“Sunt anumite sentimente care nu poți să le descrii. În primul rând, pe mine nu mă deranjează că o echipă din Craiova este sus. Pe mine mă deranjează altceva. Ei ne-au furat suporterii, ne-au furat tot, identitatea. E ușor să faci, când toată lumea te sprijină financiar.
Dacă echipa se numea CS Craiova, nu mai avea atât de mulți bani, nu mai avea atât de multă susținere. Dacă o luau și ei din Liga a 4-a și își creau propria identitate și nu îmi blocau mie afacerile, nu aveam nimic cu ei. Poate era o mică invidie, o concurență în oraș, dar ei fac concurență neloială.
Ei mi-au furat mie identitatea, suporterii, au primit sprijin financiar din toate părțile, e foarte ușor să faci performanță în astfel de condiții. Puneți-l pe Rotaru în situația mea, să i se întâmple și lui ce mi s-a întâmplat mie, să vedem dacă lucrurile mai pot fi la fel“, a declarat Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.
În plus, Mititelu a fost întrebat și cum ar reacționa daca “leii” din Liga 1 ar cuceri titlul. Deși răspunsul său nu a fost unul concret, a fost subînțeleasă ideea că nu ar fi deloc mulțumit:
“Nu vreau să spun o minciună. E un sentiment foarte urât, pentru că știți cât am suferit datorită acestei echipe și ce probleme am întâmpinat.
Ei știu foarte bine ce mi-au făcut, dar viața merge înainte, eu sunt convins că acest an va aduce lucruri mult mai importante decât își imaginează unii“, a mai spus patronul oltenilor din eșalonul al treilea.
Universitatea Craiova are un start foarte bun de sezon în Liga 1, cu 16 puncte după șase etape, aspect ce l-a convins pe Raul Rusescu să declare recent că îi vede pe alb-albaștri campionii sezonului regular.
- Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB
- Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului
- “A fost frustrat”. Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Ce relaţie avea cu Zeljko Kopic
- Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: “Am semnat, e cea mai bună decizie”
- Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui