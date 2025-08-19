Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! - Antena Sport

Închide meniul
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!

Publicat: 19 august 2025, 19:58

Ryan Giggs / Profimedia Images

Ryan Giggs (51 de ani) a fost implicat, de-a lungul anilor, în mai multe scandaluri. Unul dintre acestea a fost cel declanşat de aventura pe care a avut-o timp de 8 ani cu soţia fratelui său Rhodri, Natasha Lever. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Scandalul i-a adus porecla de “Rătăcitorul galez”. Presa britanică a notat că numeroasele scandaluri în care a fost implicat ar fi dus la ignorarea lui Ryan Giggs de către Hall of Fame-ul din Premier League, în ciuda faptului că galezul este cel mai titrat jucător care a evoluat vreodată în prima ligă engleză. În cei 24 de ani petrecuţi ca jucător la Manchester United, Ryan Giggs a cucerit 13 titluri în Premier League.

Ryan Giggs, numit “Rătăcitorul Galez” din pricina numeroaselor scandaluri în care a fost implicat

Cariera sportivă a lui Ryan Giggs i-a adus distincția de cea mai bună extremă din istoria fotbalului și unul dintre cei mai buni jucători ai timpului său.

Totuși, jocul starului nu s-a limitat la teren, deoarece, în aproape patru decenii în lumina reflectoarelor, numele său a devenit la fel de sinonim cu scandalul pe cât a fost cu fotbalul.

Asul în vârstă de 51 de ani și-a câștigat porecla de «Rătăcitorul Galez» prin acțiunile sale șocante, inclusiv o aventură de opt ani cu soția fratelui său, un ordin de restricţie și o arestare dramatică pentru agresiune și violență domestică.

Scandalul a avut un impact asupra etapelor ulterioare ale carierei lui Ryan, deoarece la începutul acestui an a fost ignorat de Hall of Fame-ul Premier League”, a scris Daily Mail.

Un alt scandal monstru în care a fost implicat Ryan Giggs a fost cel legat de arestarea sa. A fost acuzat de violenţă domestică de una dintre fostele partenere, Kate Greville. A fost achitat de instanţă la proces.

Ryan Giggs a plătit 1 milion de lire sterline pentru a “stinge” scandalul cu fratele lui

Rhodri Giggs a vorbit despre scandalul în care a fost implicată familia lui, după ce s-a aflat de aventura pe care Natasha a avut-o cu Ryan Giggs.

Totul s-a întâmplat în urmă cu 14 ani, am doi copii cu altcineva și am făcut o grămadă de bani din chestia aia. Am șters tot cu buretele. Au trecut 14 ani, am făcut 1 milion de lire”, a dezvăluit Rhodri Giggs într-un schimb de mesaje de pe social media.

Scandalul aventurii dintre Ryan Giggs şi Natasha Lever, cea care era soţia fratelui fostului star de la Manchester United la acel moment, a izbucnit în 2011. Conform informaţiilor, relaţia celor doi ar fi durat 8 ani.

Ryan Giggs s-ar fi întâlnit pe ascuns cu cumnata lui, Natasha Lever, în 2011. Rhodri şi Natasha au divorţat în 2013 şi au pus capăt unei căsnicii care a durat 10 ani.

Fostul star de la Manchester United şi-a găsit, recent, liniştea în plan personal. Ryan Giggs e în prezent cu Zara Charles, cu care are o fetiţă.

În ciuda divorţului costisitor de Stacey Cooke, care iniţial a rămas alături de el după scandalul aventurii lui Ryan Giggs cu cumnata lui, fostul star al lui Manchester United are în prezent o avere estimată la circa 60 de milioane de dolari.

Ryan Giggs - Sursa: Hepta
