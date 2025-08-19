Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! - Antena Sport

Ryan Giggs (51 de ani) a fost implicat, de-a lungul anilor, în mai multe scandaluri. Unul dintre acestea a fost cel declanşat de aventura pe care a avut-o timp de 8 ani cu soţia fratelui său Rhodri, Natasha Lever. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Scandalul i-a adus porecla de “Rătăcitorul galez”. Presa britanică a notat că numeroasele scandaluri în care a fost implicat ar fi dus la ignorarea lui Ryan Giggs de către Hall of Fame-ul din Premier League, în ciuda faptului că galezul este cel mai titrat jucător care a evoluat vreodată în prima ligă engleză. În cei 24 de ani petrecuţi ca jucător la Manchester United, Ryan Giggs a cucerit 13 titluri în Premier League.

Ryan Giggs, numit “Rătăcitorul Galez” din pricina numeroaselor scandaluri în care a fost implicat

“Cariera sportivă a lui Ryan Giggs i-a adus distincția de cea mai bună extremă din istoria fotbalului și unul dintre cei mai buni jucători ai timpului său.

Totuși, jocul starului nu s-a limitat la teren, deoarece, în aproape patru decenii în lumina reflectoarelor, numele său a devenit la fel de sinonim cu scandalul pe cât a fost cu fotbalul.

Asul în vârstă de 51 de ani și-a câștigat porecla de «Rătăcitorul Galez» prin acțiunile sale șocante, inclusiv o aventură de opt ani cu soția fratelui său, un ordin de restricţie și o arestare dramatică pentru agresiune și violență domestică.