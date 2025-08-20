Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj - FCSB - Antena Sport

LPF a publicat programul etapei a opta din Liga 1. Capul de afiş al acestei runde este ţinut de confruntarea dintre CFR Cluj şi FCSB, care se va disputa duminică, 31 august, de la ora 21:30.
Cele două echipe vor disputa partida din etapa a opta a Ligii 1 la doar câteva zile după ce vor juca returul din play-off-ul Europa League, cu Aberdeen, respectiv Conference League, cu Hacken.
Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB
Până la duelul cu CFR Cluj, în etapa a şaptea de Liga 1, FCSB o va întâlni pe FC Argeş, pe teren propriu. De cealaltă parte, clujenii se vor duela cu Oţelul, în deplasare, ambele partide urmând să se dispute duminică.
Programul etapei a noua din Liga 1:
Vineri, 29 august
- Ora 20:30: FC Rapid – UTA Arad
Sâmbătă, 30 august
- Ora 18:45: Unirea Slobozia – Universitatea Cluj
- Ora 21:30: Dinamo – FC Hermannstadt
Duminică, 31 august
- Ora 16:00: FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti
- Ora 18:30: FC Botoşani – Universitatea Craiova
- Ora 21:30: CFR Cluj – FCSB
Luni, 1 septembrie
- Ora 18:00: Csikszereda Miercurea Ciuc – Oţelul Galaţi
- Ora 21:00: Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti
Cine va fi campioana sezonului regular
Raul Rusescu s-a convins de formația lui Mirel Rădoi în acest sens și este de părere că ar fi o surpriză dacă “alb-albaștrii” nu ar încheia pe primul loc sezonul regular la capătul celor 30 de etape. Fostul atacant a punctat capacitatea de ofertă admirabilă a Universității, după care a menționat că deși FCSB și CFR nu vor încheia pe primul loc prima parte a campionatului, se vor bate la titlu când începe play-off-ul.
“Universitatea Craiova adună puncte, au cel mai bun atac, nu sunt degeaba pe primul loc. Echipa este liderul meritat al acestui campionat și probabil va fi încununată campioana sezonului regular. Ar fi o mare surpriză să nu se întâmple asta, pentru că lotul e de așa natură.
Sunt mai mulți jucători care fac diferența, nu mai stau într-un singur nume, în Mitriță, cum s-a întâmplat anul trecut. Al Hamlawi marchează, Nsimba marchează, Romanchuk marchează.
Au câștigat cu Csikszereda după ce au jucat 120 de minute cu Trnava, să nu uităm că deplasarea a fost lungă, probabil n-au dormit mult. Deplasarea la Istanbul, pentru meciul cu Başakşehir, va fi mai ușoară, deși partida e cu mult mai complicată
Totuși, în play-off se vor schimba lucrurile, pentru că acolo o să fie și FCSB, și CFR, și va conta enorm experiența“, a spus fostul atacant de la FCSB, potrivit gsp.ro.
