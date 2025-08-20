Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj - FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB

Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB

Publicat: 20 august 2025, 12:29

Comentarii
Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB

Duel în partida FCSB - CFR Cluj/ Profimedia

LPF a publicat programul etapei a opta din Liga 1. Capul de afiş al acestei runde este ţinut de confruntarea dintre CFR Cluj şi FCSB, care se va disputa duminică, 31 august, de la ora 21:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două echipe vor disputa partida din etapa a opta a Ligii 1 la doar câteva zile după ce vor juca returul din play-off-ul Europa League, cu Aberdeen, respectiv Conference League, cu Hacken.

Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB

Până la duelul cu CFR Cluj, în etapa a şaptea de Liga 1, FCSB o va întâlni pe FC Argeş, pe teren propriu. De cealaltă parte, clujenii se vor duela cu Oţelul, în deplasare, ambele partide urmând să se dispute duminică.

Programul etapei a noua din Liga 1:

Vineri, 29 august

Reclamă
Reclamă
  • Ora 20:30: FC Rapid – UTA Arad

Sâmbătă, 30 august

  • Ora 18:45: Unirea Slobozia – Universitatea Cluj
  • Ora 21:30: Dinamo – FC Hermannstadt

Duminică, 31 august

  • Ora 16:00: FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti
  • Ora 18:30: FC Botoşani – Universitatea Craiova
  • Ora 21:30: CFR Cluj – FCSB

Luni, 1 septembrie

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă
  • Ora 18:00: Csikszereda Miercurea Ciuc – Oţelul Galaţi
  • Ora 21:00: Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti

Cine va fi campioana sezonului regular

Raul Rusescu s-a convins de formația lui Mirel Rădoi în acest sens și este de părere că ar fi o surpriză dacă “alb-albaștrii” nu ar încheia pe primul loc sezonul regular la capătul celor 30 de etape. Fostul atacant a punctat capacitatea de ofertă admirabilă a Universității, după care a menționat că deși FCSB și CFR nu vor încheia pe primul loc prima parte a campionatului, se vor bate la titlu când începe play-off-ul.

“Universitatea Craiova adună puncte, au cel mai bun atac, nu sunt degeaba pe primul loc. Echipa este liderul meritat al acestui campionat și probabil va fi încununată campioana sezonului regular. Ar fi o mare surpriză să nu se întâmple asta, pentru că lotul e de așa natură.

Sunt mai mulți jucători care fac diferența, nu mai stau într-un singur nume, în Mitriță, cum s-a întâmplat anul trecut. Al Hamlawi marchează, Nsimba marchează, Romanchuk marchează.

Au câștigat cu Csikszereda după ce au jucat 120 de minute cu Trnava, să nu uităm că deplasarea a fost lungă, probabil n-au dormit mult. Deplasarea la Istanbul, pentru meciul cu Başakşehir, va fi mai ușoară, deși partida e cu mult mai complicată

Totuși, în play-off se vor schimba lucrurile, pentru că acolo o să fie și FCSB, și CFR, și va conta enorm experiența“, a spus fostul atacant de la FCSB, potrivit gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Observator
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
Fanatik.ro
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
12:29
Președintele F1 nu spune “nu” revenirii unui Grand Prix istoric: “Suntem pregătiți pentru discuții”
12:16
Bernadette Szocs şi Eliza Samara joacă azi la Europe Smash, LIVE VIDEO (13:00). Româncele luptă pentru sferturi la dublu
12:14
Adrian Mititelu, întrebat cum ar reacționa dacă Univ. Craiova ar lua titlul: “Nu vreau să spun o minciună”
12:02
Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului
11:34
“A fost frustrat”. Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Ce relaţie avea cu Zeljko Kopic
11:11
Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 5 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 6 Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”