Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj - FCSB - Antena Sport

Ora 18:00: Csikszereda Miercurea Ciuc – Oţelul Galaţi

Ora 21:00: Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti

Cine va fi campioana sezonului regular

Raul Rusescu s-a convins de formația lui Mirel Rădoi în acest sens și este de părere că ar fi o surpriză dacă “alb-albaștrii” nu ar încheia pe primul loc sezonul regular la capătul celor 30 de etape. Fostul atacant a punctat capacitatea de ofertă admirabilă a Universității, după care a menționat că deși FCSB și CFR nu vor încheia pe primul loc prima parte a campionatului, se vor bate la titlu când începe play-off-ul.

“Universitatea Craiova adună puncte, au cel mai bun atac, nu sunt degeaba pe primul loc. Echipa este liderul meritat al acestui campionat și probabil va fi încununată campioana sezonului regular. Ar fi o mare surpriză să nu se întâmple asta, pentru că lotul e de așa natură.

Sunt mai mulți jucători care fac diferența, nu mai stau într-un singur nume, în Mitriță, cum s-a întâmplat anul trecut. Al Hamlawi marchează, Nsimba marchează, Romanchuk marchează.

Au câștigat cu Csikszereda după ce au jucat 120 de minute cu Trnava, să nu uităm că deplasarea a fost lungă, probabil n-au dormit mult. Deplasarea la Istanbul, pentru meciul cu Başakşehir, va fi mai ușoară, deși partida e cu mult mai complicată

Totuși, în play-off se vor schimba lucrurile, pentru că acolo o să fie și FCSB, și CFR, și va conta enorm experiența“, a spus fostul atacant de la FCSB, potrivit gsp.ro.