"A fost frustrat". Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Ce relaţie avea cu Zeljko Kopic - Antena Sport

Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Atacantul a semnat în această vară cu UTA şi a reuşit să marcheze un gol în poarta “câinilor” în duelul din runda precedentă, duel încheiat cu scorul de 1-1.

Preşedintele lui Dinamo a transmis că Zeljko Kopic avea o relaţie mult prea “profesionistă” cu Hakim Abdallah, iar atacantul avea nevoie să i se ofere încredere, pentru a da randamentul dorit.

Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah

Totodată, Andrei Nicolescu a declarat că Zeljko Kopic ar fi trebuit să-l utilizeze mai mult pe Hakim Abdallah pe poziţia de vârf împins. Oficialul “câinilor” a recunoscut faptul că a regretat atunci când a văzut că atacantul a punctat în poarta lui Dinamo, pentru UTA.

“Hakim este un băiat cu un caracter deosebit, dar are nevoie puțin de o relație personală cu antrenorul și are nevoie să i se confirme încrederea, are nevoie de discuții personale puțin mai frecvente.

Cumva, noi cred că am pierdut entuziasmul lui din faptul că structura lui Kopic este foarte profesionistă și l-a tratat foarte profesionist pe Abdallah. A fost poate puțin mai rece și probabil aici Hakim a simțit multă frustrare.