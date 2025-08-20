"A fost frustrat". Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Ce relaţie avea cu Zeljko Kopic - Antena Sport

Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Atacantul a semnat în această vară cu UTA şi a reuşit să marcheze un gol în poarta “câinilor” în duelul din runda precedentă, duel încheiat cu scorul de 1-1.
Preşedintele lui Dinamo a transmis că Zeljko Kopic avea o relaţie mult prea “profesionistă” cu Hakim Abdallah, iar atacantul avea nevoie să i se ofere încredere, pentru a da randamentul dorit.
Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah
Totodată, Andrei Nicolescu a declarat că Zeljko Kopic ar fi trebuit să-l utilizeze mai mult pe Hakim Abdallah pe poziţia de vârf împins. Oficialul “câinilor” a recunoscut faptul că a regretat atunci când a văzut că atacantul a punctat în poarta lui Dinamo, pentru UTA.
“Hakim este un băiat cu un caracter deosebit, dar are nevoie puțin de o relație personală cu antrenorul și are nevoie să i se confirme încrederea, are nevoie de discuții personale puțin mai frecvente.
Cumva, noi cred că am pierdut entuziasmul lui din faptul că structura lui Kopic este foarte profesionistă și l-a tratat foarte profesionist pe Abdallah. A fost poate puțin mai rece și probabil aici Hakim a simțit multă frustrare.
Și eu am avut multe discuții personale cu el pe tema asta, s-a simțit puțin la un moment dat că e în colimator, după care că nu mai e luat în seamă. Jucătorii toți au viziuni personale despre cum e. Cred că acolo a primit mai multă încredere în discuții 1 la 1 cu antrenorul și asta se vede în bucuria cu care el e pe teren.
Cred că și noi ar fi trebuit, poate, să-l forțăm mai mult ca vârf împins, puțin mai mult timp pentru a vedea ce putem scoate din poziția aia. El a jucat la noi mai mult în zone laterale, destul de puțin folosit ca vârf împins. Regret că-l văd așa bun la UTA, regret că ne-a dat gol”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.
Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo
Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va evolua, de fapt, Dinamo, în acest sezon. Preşedintele “câinilor” a confirmat faptul că echipa se va muta pe Arena Naţională.