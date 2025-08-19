Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al "Briliantului": "E doar începutul" - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) a făcut dezvăluiri despre academia de fotbal care îi poartă numele, în care este partener cu Paul Nicolau, cunoscut ca “Pescobar”.
Adrian Mutu şi Paul Nicolau au investit deja 1.500.000 de euro, iar “Briliantul” a precizat că acesta este doar începutul. Mutu a subliniat că a avut discuţii şi cu alţi posibili parteneri de afaceri, care să se implice în proiect.
Mutu a mărturisit că a ales ca simbol pentru academia lui grifonul. “Grifonii” li se spune şi celor de la Genoa, clubul patronat de Dan Şucu.
“E diferit de ce a făcut Hagi la Ovidiu. Academia asta va fi în principal aici, plus alte bazine pe care o să le deschid în București și în țară. Ăsta e doar începutul, e o primă bază.
Sunt în discuții deja cu niște parteneri. Anul acesta suntem concentrați să terminăm aici cu nocturna tot, urmează plasele de protecție și în spatele porții.
Mai sunt mici retușuri de făcut. Anul acesta ne concentrăm să o formăm, să o punem pe picioare, să avem 300-400 de copii, apoi ne vom orienta și spre alte orașe”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.
Adrian Mutu este în prezent liber de contract ca antrenor. Ultima echipă pe care a pregătit-o a fost Petrolul, de care s-a despărţit la mijlocul lunii martie a acestui an. În România Adrian Mutu le-a mai antrenat pe Voluntari, FCU Craiova, Rapid şi CFR Cluj. A fost în trecut şi selecţionerul naţionalei U21.
După încheierea carierei de fotbalist, Adrian Mutu a avut o experienţă şi ca preşedinte de club, la Dinamo. A îndeplinit această funcţie timp de un an, din octombrie 2016 până în octombrie 2017.