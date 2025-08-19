Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al "Briliantului": "E doar începutul" - Antena Sport

Home | Diverse | Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul”
Foto

Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul”

Publicat: 19 august 2025, 16:51

Comentarii
Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul”
galerie foto Galerie (35)

Pescobar şi Adrian Mutu / Facebook

Adrian Mutu (46 de ani) a făcut dezvăluiri despre academia de fotbal care îi poartă numele, în care este partener cu Paul Nicolau, cunoscut ca “Pescobar”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu şi Paul Nicolau au investit deja 1.500.000 de euro, iar “Briliantul” a precizat că acesta este doar începutul. Mutu a subliniat că a avut discuţii şi cu alţi posibili parteneri de afaceri, care să se implice în proiect.

Adrian Mutu va avea o academie de fotbal care îi va purta numele

Mutu a mărturisit că a ales ca simbol pentru academia lui grifonul. “Grifonii” li se spune şi celor de la Genoa, clubul patronat de Dan Şucu.

E diferit de ce a făcut Hagi la Ovidiu. Academia asta va fi în principal aici, plus alte bazine pe care o să le deschid în București și în țară. Ăsta e doar începutul, e o primă bază.

Sunt în discuții deja cu niște parteneri. Anul acesta suntem concentrați să terminăm aici cu nocturna tot, urmează plasele de protecție și în spatele porții.

Reclamă
Reclamă

Mai sunt mici retușuri de făcut. Anul acesta ne concentrăm să o formăm, să o punem pe picioare, să avem 300-400 de copii, apoi ne vom orienta și spre alte orașe”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Adrian Mutu este în prezent liber de contract ca antrenor. Ultima echipă pe care a pregătit-o a fost Petrolul, de care s-a despărţit la mijlocul lunii martie a acestui an. În România Adrian Mutu le-a mai antrenat pe Voluntari, FCU Craiova, Rapid şi CFR Cluj. A fost în trecut şi selecţionerul naţionalei U21.

După încheierea carierei de fotbalist, Adrian Mutu a avut o experienţă şi ca preşedinte de club, la Dinamo. A îndeplinit această funcţie timp de un an, din octombrie 2016 până în octombrie 2017.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă

Adrian Mutu a fost implicat în trecut într-o afacere cu Adrian Marţian, cei doi fiind acţionarii unei fabrici de biodiesel. Afacerea a dat faliment, iar Adrian Mutu preciza că a pierdut 3 milioane de euro acolo.

 

Adrian Mutu la finalul unui meci
Adrian Mutu
Adrian Mutu
Adrian Mutu
+(35)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
17:26
Clubul cu care s-a înţeles Mamadou Thiam după ce s-a vorbit de interesul lui Gigi Becali pentru el!
17:21
Galatasaray nu se oprește la Ederson. Turcii mai vor un jucător din echipa lui Pep Guardiola
17:05
VIDEOCristiano Ronaldo s-a calificat cu Al-Nassr în finala Supercupei Arabiei. “CR7”, assist pentru Joao Felix
17:05
UPDATERapid renunță la jucătorul care are patru goluri în derby-urile cu FCSB. Fotbalistul a semnat tot în Liga 1
17:04
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august
16:31
Statistica inedită despre titlurile lui Carlos Alcaraz din 2025. Antrenorul său, “absentul de serviciu”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 6 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Citește și