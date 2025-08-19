Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al "Briliantului": "E doar începutul" - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) a făcut dezvăluiri despre academia de fotbal care îi poartă numele, în care este partener cu Paul Nicolau, cunoscut ca “Pescobar”.

Adrian Mutu şi Paul Nicolau au investit deja 1.500.000 de euro, iar “Briliantul” a precizat că acesta este doar începutul. Mutu a subliniat că a avut discuţii şi cu alţi posibili parteneri de afaceri, care să se implice în proiect.

Adrian Mutu va avea o academie de fotbal care îi va purta numele

Mutu a mărturisit că a ales ca simbol pentru academia lui grifonul. “Grifonii” li se spune şi celor de la Genoa, clubul patronat de Dan Şucu.

“E diferit de ce a făcut Hagi la Ovidiu. Academia asta va fi în principal aici, plus alte bazine pe care o să le deschid în București și în țară. Ăsta e doar începutul, e o primă bază.

Sunt în discuții deja cu niște parteneri. Anul acesta suntem concentrați să terminăm aici cu nocturna tot, urmează plasele de protecție și în spatele porții.