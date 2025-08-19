David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o - Antena Sport

David Popovici e gata să facă o achiziţie neaşteptată, după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o la finalul anului trecut. El îşi doreşte acum un jetski.
David Popovici şi-a cumpărat un Porsche Spyder, un bolid care costă în jur de 120.000 de euro, şi şi-a atras numeroase critici în România.
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
După Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a obţinut două medalii de aur, la probele de 100, respectiv 200 de metri liber, David Popovici a plecat în vacanţă la mare.
Pe contul lui de Instagram, unde este urmărit de peste jumătate de milion de oameni, David Popovici a postat un videoclip cu un jetski. Campionul român, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut faptul că este tentat să-şi achiziţioneze un jetski.
Preţul unui jetski, de care David Popovici este atras, porneşte de la suma de 7000 de euro, dar poate depăşi chiar şi suma de 15.000 de euro.
“Ok, grozav, acum vrea să-mi iau un jetski”, a fost mesajul care a însoţit videoclipul postat de David Popovici.
David Popovici, o nouă investiţie majoră: şi-a cumpărat o casă
David Popovici a făcut o nouă achiziţie uriaşă după ce a anunţat că şi-a cumpărat o maşină de lux. Popovici a achiziţionat, de această dată, o casă într-un ansamblu rezidenţial de lux.
Conform celor de la forbes.ro, David Popovici şi-a cumpărat o casă într-un ansamblu rezidenţial de lux. Aceasta costă între 106.400 de euro şi 213.000 euro, în funcţie de suprafaţă.