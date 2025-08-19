David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o - Antena Sport

Închide meniul
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o

Publicat: 19 august 2025, 12:57

David Popovici - Profimedia Images

David Popovici e gata să facă o achiziţie neaşteptată, după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o la finalul anului trecut. El îşi doreşte acum un jetski.

David Popovici şi-a cumpărat un Porsche Spyder, un bolid care costă în jur de 120.000 de euro, şi şi-a atras numeroase critici în România.

După Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a obţinut două medalii de aur, la probele de 100, respectiv 200 de metri liber, David Popovici a plecat în vacanţă la mare.

Pe contul lui de Instagram, unde este urmărit de peste jumătate de milion de oameni, David Popovici a postat un videoclip cu un jetski. Campionul român, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut faptul că este tentat să-şi achiziţioneze un jetski.

Preţul unui jetski, de care David Popovici este atras, porneşte de la suma de 7000 de euro, dar poate depăşi chiar şi suma de 15.000 de euro.

“Ok, grozav, acum vrea să-mi iau un jetski”, a fost mesajul care a însoţit videoclipul postat de David Popovici.

David Popovici vrea să-şi cumpere un jetski/ Instagram

David Popovici, o nouă investiţie majoră: şi-a cumpărat o casă

David Popovici a făcut o nouă achiziţie uriaşă după ce a anunţat că şi-a cumpărat o maşină de lux. Popovici a achiziţionat, de această dată, o casă într-un ansamblu rezidenţial de lux.

Conform celor de la forbes.ro, David Popovici şi-a cumpărat o casă într-un ansamblu rezidenţial de lux. Aceasta costă între 106.400 de euro şi 213.000 euro, în funcţie de suprafaţă.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
David Popovici a fost întrebat care este „plăcerea sa nevinovată” şi gândul său a zburat spre maşini. Campionul olimpic a dezvăluit cât de mult timp a folosit pentru a-şi cumpărat bolidul visurilor sale.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ.

Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-a convins că merit cumva”, a spus David Popovici, în cadrul M.C.N. Podcast.

