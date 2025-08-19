David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o - Antena Sport

David Popovici e gata să facă o achiziţie neaşteptată, după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o la finalul anului trecut. El îşi doreşte acum un jetski.

David Popovici şi-a cumpărat un Porsche Spyder, un bolid care costă în jur de 120.000 de euro, şi şi-a atras numeroase critici în România.

David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o

După Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a obţinut două medalii de aur, la probele de 100, respectiv 200 de metri liber, David Popovici a plecat în vacanţă la mare.

Pe contul lui de Instagram, unde este urmărit de peste jumătate de milion de oameni, David Popovici a postat un videoclip cu un jetski. Campionul român, în vârstă de 20 de ani, a recunoscut faptul că este tentat să-şi achiziţioneze un jetski.

Preţul unui jetski, de care David Popovici este atras, porneşte de la suma de 7000 de euro, dar poate depăşi chiar şi suma de 15.000 de euro.