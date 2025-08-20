Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului

Publicat: 20 august 2025, 12:02

Comentarii
Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului

Gigi Becali, pe Arena Naţională/ Hepta

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Atacantul a ajuns la o înţelegere cu patronul campioanei şi va semna cu FCSB un contract valabil pe un sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali îl va ceda definitiv pe Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Totodată, acesta va plăti şi suma de 50.000 de euro pentru transferul lui Mamadou Thiam.

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam

Mamadou Thiam va încasa un salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB, notează digisport.ro. Atacantul va ajunge astfel la un total de 300.000 de euro pe sezon, existând posibilitatea ca înţelegerea sa să se prelungească pe încă două sezoane cu FCSB.

Mamadou Thiam va intra direct în topul salariilor de la FCSB. Atacantul va încasa lunar aceeaşi sumă pe care o încasează şi Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Denis Alibec.

Cel mai bine plătit jucător de la FCSB va rămâne Florin Tănase. Decarul campioanei încasează suma de 360.000 de euro pe sezon.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB

Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam înaintea “dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Manşa tur a confruntării cu scoţienii va fi joi, de la 21:45, în format live text, pe AS.ro.

Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 50.000 de euro în schimbul lui Mamadou Thiam. Totodată, la U Cluj va fi cedat şi Andrei Gheorghiţă, care iniţial a fost împrumutat pentru un sezon la clujeni.

Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Cine sunt tinerii care au murit îmbrăţişaţi pe A1. Au ales să moară împreună din prea multă iubireCine sunt tinerii care au murit îmbrăţişaţi pe A1. Au ales să moară împreună din prea multă iubire
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime cuprinse între 35 şi 37 de grade
Observator
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime cuprinse între 35 şi 37 de grade
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
Fanatik.ro
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
14:19
Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali
13:44
FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen. Cât costă tichetele de pe Arena Națională
13:30
VIDEOBernadette Szocs și Elizabeta Samara, eliminate de la Europe Smash – Sweden. “Bernie” joacă la simplu la 19:35
13:25
“E special să porţi numărul 10”. Kylian Mbappe, prima reacţie după debutul în noul sezon cu Real Madrid
13:18
“Ultimul tango” pentru Messi. Însemnătatea următoarelor meciuri de la naționala Argentinei pentru Leo
12:29
Programul etapei a opta din Liga 1. Când se va juca derby-ul CFR Cluj – FCSB
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 5 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”