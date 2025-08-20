Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Atacantul a ajuns la o înţelegere cu patronul campioanei şi va semna cu FCSB un contract valabil pe un sezon.
Gigi Becali îl va ceda definitiv pe Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Totodată, acesta va plăti şi suma de 50.000 de euro pentru transferul lui Mamadou Thiam.
Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam
Mamadou Thiam va încasa un salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB, notează digisport.ro. Atacantul va ajunge astfel la un total de 300.000 de euro pe sezon, existând posibilitatea ca înţelegerea sa să se prelungească pe încă două sezoane cu FCSB.
Mamadou Thiam va intra direct în topul salariilor de la FCSB. Atacantul va încasa lunar aceeaşi sumă pe care o încasează şi Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Denis Alibec.
Cel mai bine plătit jucător de la FCSB va rămâne Florin Tănase. Decarul campioanei încasează suma de 360.000 de euro pe sezon.
Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB
Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam înaintea “dublei” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Manşa tur a confruntării cu scoţienii va fi joi, de la 21:45, în format live text, pe AS.ro.
Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 50.000 de euro în schimbul lui Mamadou Thiam. Totodată, la U Cluj va fi cedat şi Andrei Gheorghiţă, care iniţial a fost împrumutat pentru un sezon la clujeni.
“Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
