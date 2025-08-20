Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Cât va câştiga noul atacant al FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali i-a pregătit un salariu uriaş lui Mamadou Thiam. Atacantul a ajuns la o înţelegere cu patronul campioanei şi va semna cu FCSB un contract valabil pe un sezon.

Gigi Becali îl va ceda definitiv pe Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Totodată, acesta va plăti şi suma de 50.000 de euro pentru transferul lui Mamadou Thiam.

Mamadou Thiam va încasa un salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB, notează digisport.ro. Atacantul va ajunge astfel la un total de 300.000 de euro pe sezon, existând posibilitatea ca înţelegerea sa să se prelungească pe încă două sezoane cu FCSB.

Mamadou Thiam va intra direct în topul salariilor de la FCSB. Atacantul va încasa lunar aceeaşi sumă pe care o încasează şi Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Denis Alibec.

Cel mai bine plătit jucător de la FCSB va rămâne Florin Tănase. Decarul campioanei încasează suma de 360.000 de euro pe sezon.