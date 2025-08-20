Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar "Zeiţei de la Montreal" - Antena Sport

S-a aflat câţi bani încasează lunar Nadia Comăneci, din partea statului român. “Zeiţa de la Montreal” primeşte o rentă viageră în valoare de 16.635 de lei.

Suma care intră lunar în conturile Nadiei Comăneci este mai mare decât pensiile primite de Ion Ţiriac sau Ilie Năstase.

Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român

Agenţia Naţională pentru Sport a publicat sumele primite de foştii sportivi, care au înregistrat performanţe remarcabile pentru România. Sumele nu au suferit modificări, după recalcularea pensiilor de la finalul anului trecut.

Astfel, Nadia Comăneci a rămas cu suma de 16.635 lei, pe care o primeşte lună de lună de la statul român.

Prin comparaţie, suma este mai mare faţă de pensia pe care o primeşte Ion Ţiriac. Miliardarul român, care pe 9 mai va împlini vârsta de 86 de ani, încasează lunar de la statul român suma de 12.000 de lei.