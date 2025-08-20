Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar "Zeiţei de la Montreal" - Antena Sport

S-a aflat câţi bani încasează lunar Nadia Comăneci, din partea statului român. “Zeiţa de la Montreal” primeşte o rentă viageră în valoare de 16.635 de lei.
Suma care intră lunar în conturile Nadiei Comăneci este mai mare decât pensiile primite de Ion Ţiriac sau Ilie Năstase.
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român
Agenţia Naţională pentru Sport a publicat sumele primite de foştii sportivi, care au înregistrat performanţe remarcabile pentru România. Sumele nu au suferit modificări, după recalcularea pensiilor de la finalul anului trecut.
Astfel, Nadia Comăneci a rămas cu suma de 16.635 lei, pe care o primeşte lună de lună de la statul român.
Prin comparaţie, suma este mai mare faţă de pensia pe care o primeşte Ion Ţiriac. Miliardarul român, care pe 9 mai va împlini vârsta de 86 de ani, încasează lunar de la statul român suma de 12.000 de lei.
De cealaltă parte, Ilie Năstase are o pensie mult mai mică, de doar 1435 de lei. Fostul lider ATP mai primeşte din partea statului român şi suma de 6240 de lei, sub formă de indemnizaţie de merit.
2026 va fi Anul Nadia Comăneci! Anunţul Elisabetei Lipă
Elisabeta Lipă, senator al României şi şefa canotajului românesc, a anunţat că anul 2026 va fi desemnat “Anul Nadia Comăneci” în ţara noastră.
În 2026 se aniversează 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, performanţă de excepţie realizată de Nadia Comăneci.
“Nadia Comăneci este un simbol național și un reper pentru generații întregi. Anul 2026 îi va fi dedicat în întregime – un an în care sportul românesc va fi mai vizibil, mai respectat și mai aproape de sufletul oamenilor. Un an în care, poate, mai mulți copii vor visa să devină campioni.
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) va avea un rol central în coordonarea activităților dedicate acestui an special.
Îți mulțumim, Nadia, pentru tot ceea ce reprezinți! Rămâi un simbol, un reper, un model pentru prezent și pentru viitor! Le mulțumesc senatorilor care au fost alături de mine în acest demers!”, a transmis Elisabeta Lipă pe Facebook.
