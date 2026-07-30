Nuno Campos a făcut anunțul în privința lui George Pușcaș: „Situația este cea care este”

George Pușcaș s-a operat recent de hernie inghinală, iar atacantul celor de la Dinamo București se recuperează pentru a fi apt cât mai curând pentru revenirea pe gazon.
La conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați, antrenorul Nuno Campos a venit cu vești despre situația fostului vârf de la echipa națională.
George Pușcaș l-a impresionat pe Nuno Campos
Nuno Campos a prefațat în cadrul unei conferințe de presă disputa cu Oțelul Galați, din etapa a treia a Ligii 1, iar tehnicianul „câinilor” a vorbit printre altele și despre situația lui George Pușcaș.
„Din primul moment am văzut că este un mare profesionist. Face absolut tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa.
Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. În cazul lui, își dorește foarte mult să revină, dar situația este cea care este. Poate că pe viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a ajunge la 100% din punct de vedere fizic.
Nu este însă partea mea de muncă, ci ține de departamentul medical și de el. Sunt convins că face tot posibilul pentru a reveni cât mai bine. Pușcaș este jucătorul lui Dinamo și mă bazez pe toți jucătorii care fac parte din lot”, a declarat Nuno Campos, la conferința de presă.
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