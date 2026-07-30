Dorin Mateuţ revine în fotbalul românesc! Echipa cu care a semnat: „Experienţa sa va ajuta enorm”

Dorin Mateuţ a bătut palma cu CS Dinamo, formaţia care continuă în Liga 2, după ce Poli Iaşi s-a retras din competiţie din cauza problemelor financiare.

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Fostul mare fotbalist al lui Dinamo a acceptat propunerea clubului sportiv de a se alătura şi revine în fotbal după o pauză de aproape 12 ani. Ultima oară, el a fost antrenor secund la FC Dinamo, în perioada septembrie 2013 – decembrie 2014. Dorin Mateuţ a jucat la Dinamo în perioada 1987 – 1991 şi 1995 – 1996, alături de care a câştigat un campionat.

Dorin Mateuţ a semnat cu CS Dinamo

Din acest sezon, Dorin Mateuţ va face parte din departamentul de scouting al celor de la CS Dinamo. Preşedintele de onoare al clubului, Ionuţ Lupescu, a confirmat acest lucru:

„Ne bucurăm mult că am reușit să-l convingem să revină în fotbal, la clubul la care s-a consacrat, Dinamo București. Va face parte din zona de scouting și suntem siguri că experiența sa ne va ajuta enorm”, a declarat Ionuţ Lupescu, potrivit prosport.ro.

CS Dinamo va debuta în noul sezon de Liga a 2-a sâmbătă, atunci când se va duela cu CS Afumaţi, în deplasare.