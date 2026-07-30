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Dorin Mateuţ revine în fotbalul românesc! Echipa cu care a semnat: „Experienţa sa va ajuta enorm”

Alex Masgras Publicat: 30 iulie 2026, 13:13

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Dorin Mateuţ revine în fotbalul românesc! Echipa cu care a semnat: „Experienţa sa va ajuta enorm

Dorin Mateuţ / Sport Pictures

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Dorin Mateuţ a bătut palma cu CS Dinamo, formaţia care continuă în Liga 2, după ce Poli Iaşi s-a retras din competiţie din cauza problemelor financiare.

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Fostul mare fotbalist al lui Dinamo a acceptat propunerea clubului sportiv de a se alătura şi revine în fotbal după o pauză de aproape 12 ani. Ultima oară, el a fost antrenor secund la FC Dinamo, în perioada septembrie 2013 – decembrie 2014. Dorin Mateuţ a jucat la Dinamo în perioada 1987 – 1991 şi 1995 – 1996, alături de care a câştigat un campionat.

Dorin Mateuţ a semnat cu CS Dinamo

Din acest sezon, Dorin Mateuţ va face parte din departamentul de scouting al celor de la CS Dinamo. Preşedintele de onoare al clubului, Ionuţ Lupescu, a confirmat acest lucru:

„Ne bucurăm mult că am reușit să-l convingem să revină în fotbal, la clubul la care s-a consacrat, Dinamo București. Va face parte din zona de scouting și suntem siguri că experiența sa ne va ajuta enorm”, a declarat Ionuţ Lupescu, potrivit prosport.ro.

CS Dinamo va debuta în noul sezon de Liga a 2-a sâmbătă, atunci când se va duela cu CS Afumaţi, în deplasare.

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Ionuţ Chirilă, nemulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie la CS Dinamo

Ionuţ Chirilă s-a declarat nemulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie, având sub comandă mai mulţi juniori.

„Din păcate, jucătorii lui Dinamo care au retrogradat au avut contracte până la 30 iunie, ceea ce nu este foarte normal. Aș fi preferat să găsesc din lotul ăla trei, patru jucători pe filosofia mea. Existau, dar acum, din păcate, sunt la adversarele noastre.

Am plecat la drum cu academia, cu jucători de 16, 17, 18, cel mai vârstnic are 22 sau 23 de ani. Am vreo patru de 16 ani în lot, vreo cinci de 17 ani, vreo opt sau nouă de 18 ani și, cu siguranță, vom fi echipa cu cea mai mică medie de vârstă din liga a doua din toate timpurile, de când s-a inventat fotbalul”, a spus Ionuţ Chirilă, conform sursei citate anterior.

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