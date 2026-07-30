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Real Madrid dă o super-lovitură pe piața transferurilor! Vinde jucătorul format la academie cu 70 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 13:25

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Real Madrid dă o super-lovitură pe piața transferurilor! Vinde jucătorul format la academie cu 70 de milioane de euro

Florentino Perez / Getty Images

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Real Madrid continuă vânzările impresionante din această vară, iar o nouă mutare confirmă jucătorii extraordinari pe care celebra academie ”La Fabrica” i-a format.

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„Los blancos” au bătut palma cu o formație din Premier League pentru transferul definitiv al lui Gonzalo Garcia, atacantul iberic în vârstă de 22 de ani.

Gonzalo Garcia pleacă de la Real Madrid

Gonzalo Garcia este gata să facă pasul către un alt campionat, după mai bine de un an în care a făcut parte din lotul primei echipe a „los blancos”. Dorit insistent în Turcia de Fenerbahce, spaniolul va ajunge în Premier League.

Cotidianul COPE anunță că madrilenii au ajuns la un acord cu Fulham pentru transferul definitiv al atacantului, iar suma vehiculată este de 70 de milioane de euro.

Este o adevărată afacere marca Florentino Perez, care își vinde unul dintre produsele academiei pe o sumă uriașă, în condițiile în care Garcia este evaluat la 30 de milioane de euro.

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