Clubul de top din Premier League interesat de Rafael Leao! Portughezul, între Galatasaray și Fenerbahce

Rafael Leao și-a exprimat la finalul sezonului trecut dorința de a pleca de la AC Milan, iar fotbalistul portughez așteaptă acum oferte pentru a face pasul către un alt campionat.

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Galatasaray și Fenerbahce și-au manifestat interesul pentru starul de pe San Siro, dar până acum nu s-a ajuns la un acord. Între timp, un al treilea club a intrat pe fir.

Rafael Leao, pe lista mai multor echipe de top. Manchester United, ultimul mare nume interesat

Rafael Leao este gata de o nouă provocare în cariera sa, după ce a evoluat timp de șapte ani în tricoul celor de la AC Milan. Portughezul mai are doi ani de contract cu gruparea din Serie A, însă vrea să forțeze un transfer acum.

Galatasaray și Fenerbahce au fost primele echipe interesate de serviciile sale, însă niciuna nu a reușit să ajungă în primul rând la un acord cu oficialii Milanului.

Cu un preț setat de 50 de milioane de euro, Leao a intrat acum și pe lista celor de la Manchester United. Nicolo Schira anunță că „diavolii roșii” s-au interesat de situația acestuia.