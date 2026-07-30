Echipa masculină de sabie a României, medalie de bronz la Campionatele Mondiale! Performanţă uriaşă la scrimă

Echipa masculină de sabie a României, în componenţa Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, a cucerit medaliile de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, joi, după ce a învins Ungaria cu 45-39 în finala mică.

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Tricolorii erau conduşi categoric după primele două relee, cu 10-1, Aron Szilagyi trecând de Radu Niţu cu 5-2, iar Krisztian Rabb de Răzvan Ursachi cu 5-1. Vlad Covaliu a readus echipa României în meci, după 10-5 cu Bertalan Toth (13-15). George Dragomir, medaliat cu bronz la Europene, a avut o evoluţie foarte bună în confruntarea cu titratul Aron Szilagyi (7-5), reuşind să egaleze scorul general, 20-20.

Bronz pentru echipa masculină de sabie la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong

România a preluat conducerea graţie lui Radu Niţu,5-4 cu Toth, dar Ungaria a revenit al cârma meciului după ce Rabb s-a impus cu 6-3 în faţa lui Covaliu Jr. Dragomir (7-2 cu Toth) şi Covaliu (5-2 cu Szilagyi) au adus un avantaj confortabil echipei României, iar Radu Niţu a fost cel care a încheiat meciul (5-5 cu Rabb).

România, medaliată cu bronz şi anul trecut la Mondialele de la Tbilisi, a intrat direct în turul secund, cu o victorie în faţa Marii Britanii, cu 45-17. În optimi, România a învins Venezuela cu 45-30, iar în sferturi a trecut de Italia cu 45-36, pierzând semifinala cu Coreea de Sud la o singură tuşă, 44-45. În finală, Coreea de Sud va întâlni Franţa.

România încheie competiţia cu două medalii de bronz, una obţinut de Radu Niţu la sabie individual masculin şi alta cucerită de echipa masculină de sabie.