Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect”

Vinicius este în continuare în centrul atenţiei, chiar dacă nu a revenit încă la antrenamentele lui Real Madrid după Cupa Mondială 2026, un turneu dezamăgitor pentru el şi naţionala Braziliei, care s-a oprit în optimile de finală. Brazilianul mai are contract cu formaţia de pe Bernabeu până la finalul sezonului, iar din ianuarie poate semna din postura de jucător liber cu orice echipă.
Vinicius şi Real Madrid nu au ajuns încă la un numitor comun, chiar dacă se vorbeşte despre contractul acestuia de mai bine de doi ani. Recent a apărut şi informaţia că Arsenal şi-ar dori să îl aducă pe Emirates pe starul brazilian, căruia i-ar oferi un salariu mai mare decât cel propus de madrileni.
Spaniolii de la Marca l-au pus la zid pe Vinicius: „Va vedea cum este când pleci de la Real Madrid”
Toată această situaţie nu este nici pe placul jurnaliştilor spanioli, care sunt de părere că Vinicius abordează greşit toată această situaţie. În primul rând, faptul că brazilianul se lasă greu de convins din cauza unei diferenţe mici în ceea ce priveşte salariul i-a dezamăgit pe spanioli.
În prezent, Vinicius are un salariu de 15 milioane de euro pe sezon, iar cerinţele sunt simple. El îşi doreşte o creştere a salariului cu 10 milioane de euro, în timp ce Florentino Perez este dispus să îi ofere doar 5 milioane de euro în plus. Presa din Anglia susţine că Arsenal e dispusă să îi plătească brazilianului 24 de milioane de euro anual.
„Dacă a existat vreodată un jucător protejat de Real Madrid şi Florentino Perez, acela a fost Vinicius. Mai mult decât orice alt jucător în istoria clubului. De la venirea sa, el a trecut prin nenumărate incidente, iar clubul a fost mereu alături de el. De ceva timp, brazilianul pare că nu este de partea clubului.
[…] Această tăcere nu este corectă. El a devenit un jucător grozav la Real Madrid. A ajuns de tânăr şi, dacă va reuşi să depăşească anumite momente care îl destabilizează pe teren, ar putea ajunge la maturizare sub comanda lui Mourinho. Orice se poate întâmpla, dar e ciudat că toate acestea discuţii sunt pentru câteva milioane de euro, când Vinicius dă impresia că şi-a asigurat totul în viaţă.
Dacă o forţează pe Real Madrid să plătească sume uriaşe, atunci ar trebui să fie lăsat să îşi ducă contractul la bun sfârşit şi asta este. Sau să fie vândut vara asta. Vini va vedea cum este când pleci de la Real Madrid. Există viaţă după, fără îndoială, dar nu e la fel. Îi puteţi întreba pe cei care au fost în aceeaşi situaţie şi au forţat să plece.
Pe scurt, ne pregătim de o nouă eră în fotbal, dar persistă aceleaşi probleme. Bani, bani, bani… E imposibil de înţeles altceva”, au scris spaniolii de la marca.com.
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