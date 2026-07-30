Home | Fotbal | La Liga | Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect”

Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect”

Alex Masgras Publicat: 30 iulie 2026, 12:22

Comentarii
Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect

Vinicius, în timpul unui meci la Real Madrid / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Vinicius este în continuare în centrul atenţiei, chiar dacă nu a revenit încă la antrenamentele lui Real Madrid după Cupa Mondială 2026, un turneu dezamăgitor pentru el şi naţionala Braziliei, care s-a oprit în optimile de finală. Brazilianul mai are contract cu formaţia de pe Bernabeu până la finalul sezonului, iar din ianuarie poate semna din postura de jucător liber cu orice echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius şi Real Madrid nu au ajuns încă la un numitor comun, chiar dacă se vorbeşte despre contractul acestuia de mai bine de doi ani. Recent a apărut şi informaţia că Arsenal şi-ar dori să îl aducă pe Emirates pe starul brazilian, căruia i-ar oferi un salariu mai mare decât cel propus de madrileni.

Spaniolii de la Marca l-au pus la zid pe Vinicius: „Va vedea cum este când pleci de la Real Madrid”

Toată această situaţie nu este nici pe placul jurnaliştilor spanioli, care sunt de părere că Vinicius abordează greşit toată această situaţie. În primul rând, faptul că brazilianul se lasă greu de convins din cauza unei diferenţe mici în ceea ce priveşte salariul i-a dezamăgit pe spanioli.

În prezent, Vinicius are un salariu de 15 milioane de euro pe sezon, iar cerinţele sunt simple. El îşi doreşte o creştere a salariului cu 10 milioane de euro, în timp ce Florentino Perez este dispus să îi ofere doar 5 milioane de euro în plus. Presa din Anglia susţine că Arsenal e dispusă să îi plătească brazilianului 24 de milioane de euro anual.

„Dacă a existat vreodată un jucător protejat de Real Madrid şi Florentino Perez, acela a fost Vinicius. Mai mult decât orice alt jucător în istoria clubului. De la venirea sa, el a trecut prin nenumărate incidente, iar clubul a fost mereu alături de el. De ceva timp, brazilianul pare că nu este de partea clubului.

Reclamă
Reclamă

[…] Această tăcere nu este corectă. El a devenit un jucător grozav la Real Madrid. A ajuns de tânăr şi, dacă va reuşi să depăşească anumite momente care îl destabilizează pe teren, ar putea ajunge la maturizare sub comanda lui Mourinho. Orice se poate întâmpla, dar e ciudat că toate acestea discuţii sunt pentru câteva milioane de euro, când Vinicius dă impresia că şi-a asigurat totul în viaţă.

Dacă o forţează pe Real Madrid să plătească sume uriaşe, atunci ar trebui să fie lăsat să îşi ducă contractul la bun sfârşit şi asta este. Sau să fie vândut vara asta. Vini va vedea cum este când pleci de la Real Madrid. Există viaţă după, fără îndoială, dar nu e la fel. Îi puteţi întreba pe cei care au fost în aceeaşi situaţie şi au forţat să plece.

Pe scurt, ne pregătim de o nouă eră în fotbal, dar persistă aceleaşi probleme. Bani, bani, bani… E imposibil de înţeles altceva”, au scris spaniolii de la marca.com.

"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?". Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?". Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?". Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Observator
"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?". Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Iar cu Levski?! Cu cine joacă U Craiova în play-off-ul Europa / Conference League. Oltenii sunt capi de serie la tragerea la sorți de luni şi pot da iar peste bulgari
Fanatik.ro
Iar cu Levski?! Cu cine joacă U Craiova în play-off-ul Europa / Conference League. Oltenii sunt capi de serie la tragerea la sorți de luni şi pot da iar peste bulgari
12:19

Surpriză uriașă: cum va arată echipa de start a FCSB-ului la partida cu FK Auda
11:57

Despărțire neașteptată în Premier League: Eddie Howe pleacă de la Newcastle după aproape cinci ani
11:43

Lionel Messi, decizie surprinzătoare! Ce a făcut la 10 zile după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale
11:34

CFR Cluj, transferuri pe bandă rulantă! Fostul atacant din Gruia, aşteptat de Neluţu Varga să dea o mână de ajutor
11:28

CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile
11:04

VIDEOA aterizat în Italia! Imagini cu primul mare transfer pentru Cristi Chivu la Inter
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 4 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal