OFICIAL | Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu - Antena Sport

Hermannstadt a oficializat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, tehnicianul care fusese instalat pe banca sibienilor în vara anului 2021. După mai bine de patru ani pe banca echipei din Liga 1, acesta a rămas liber de contract.
El reușise performanța de a ajunge în finala Cupei României în sezonul precedent, dar rezultatele din această stagiune au obligat conducerea să ia o decizie la nivelul băncii tehnice.
Marius Măldărășanu, capăt de drum la Hermannstadt
După 187 de meciuri pe banca celor de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu a rămas liber de contract. Tehnicianul român a pregătit timp de mai bine de patru ani gruparea sibiană, reușind să ajungă în sezonul trecut în finala Cupei României.
Rezultatele slabe din acest sezon i-au convins pe cei aflați în conducere că cea mai bună decizie ar fi aducerea unui alt antrenor, pentru a produce un șoc la echipă.
