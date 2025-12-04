OFICIAL | Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu - Antena Sport

Hermannstadt a oficializat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, tehnicianul care fusese instalat pe banca sibienilor în vara anului 2021. După mai bine de patru ani pe banca echipei din Liga 1, acesta a rămas liber de contract.

El reușise performanța de a ajunge în finala Cupei României în sezonul precedent, dar rezultatele din această stagiune au obligat conducerea să ia o decizie la nivelul băncii tehnice.

Marius Măldărășanu, capăt de drum la Hermannstadt

După 187 de meciuri pe banca celor de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu a rămas liber de contract. Tehnicianul român a pregătit timp de mai bine de patru ani gruparea sibiană, reușind să ajungă în sezonul trecut în finala Cupei României.

Rezultatele slabe din acest sezon i-au convins pe cei aflați în conducere că cea mai bună decizie ar fi aducerea unui alt antrenor, pentru a produce un șoc la echipă.

„#OFICIAL. Cu puțin timp în urmă, A.F.C.Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului.

187 meciuri, 77 victorii, 56 egaluri, 54 înfrângeri, o promovare, un loc 7 în SuperLiga Romania , o finală de Cupa României, un loc în inima fotbalului sibian!