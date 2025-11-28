Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia! - Antena Sport

Răzvan Raţ (44 de ani) a fost numit, recent, consilier sportiv la clubul Genoa, patronat de Dan Şucu (62 de ani). Anterior, Răzvan Raţ era membru al Consiliului de Administraţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Raţ a fost implicat şi în preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu. El îl va sfătui pe Dan Şucu în privinţa conducerii clubului. Dan Şucu şi-a asumat rolul de preşedinte executiv la Genoa, după ce a devenit acţionar majoritar al clubului de tradiţie din Italia. Genoa este chiar cel mai vechi club de fotbal din Italia, fiind fondat pe 7 septembrie 1893.

Răzvan Raţ nu a vrut să devină investitor în fotbal, dar s-a implicat în proiectul de la Genoa al lui Dan Şucu

Dan Şucu a plătit 40 de milioane de euro pentru un pachet de 77% de acţiuni la clubul Genoa. Lotul clubului Genoa este cotat la circa 142 de milioane de euro, dar Dan Şucu trebuie să rezolve şi datoriile istorice, de 165 de milioane de euro.

Proiectul este unul vital pentru Dan Şucu, milionarul român investind mai bine de 10% din averea lui estimată la 300 de milioane de euro în această afacere. O eventuală retrogradare a formaţiei Genoa ar fi o lovitură devastatoare pentru Dan Şucu. În acest moment, Genoa e pe poziţie ce duce în Serie B. Formaţia antrenată de Daniele De Rossi e pe 18, cu doar 8 puncte acumulate după 12 etape. Şucu l-a schimbat pe Vieira, care a terminat campionatul pe 13 în sezonul trecut, cu De Rossi din pricina rezultatelor slabe.

În trecut Răzvan Raţ declara că nu ar investi vreodată în fotbal. Fostul internaţional român şi-a motivat decizia prin faptul că puţine echipe pot înregistra profit. Raţ dădea exemplul lui Bayern Munchen, care e unul dintre puţinele cluburi de fotbal profitabile.