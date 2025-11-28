Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia! - Antena Sport

Home | Diverse | Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia!
Foto

Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia!

Publicat: 28 noiembrie 2025, 18:17

Comentarii
Milionarul român i-a spus nu afacerii, apoi s-a implicat alături de Dan Șucu în proiectul vital al acestuia!
galerie foto Galerie (19)

Dan Şucu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Răzvan Raţ (44 de ani) a fost numit, recent, consilier sportiv la clubul Genoa, patronat de Dan Şucu (62 de ani). Anterior, Răzvan Raţ era membru al Consiliului de Administraţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Raţ a fost implicat şi în preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu. El îl va sfătui pe Dan Şucu în privinţa conducerii clubului. Dan Şucu şi-a asumat rolul de preşedinte executiv la Genoa, după ce a devenit acţionar majoritar al clubului de tradiţie din Italia. Genoa este chiar cel mai vechi club de fotbal din Italia, fiind fondat pe 7 septembrie 1893.

Răzvan Raţ nu a vrut să devină investitor în fotbal, dar s-a implicat în proiectul de la Genoa al lui Dan Şucu

Dan Şucu a plătit 40 de milioane de euro pentru un pachet de 77% de acţiuni la clubul Genoa. Lotul clubului Genoa este cotat la circa 142 de milioane de euro, dar Dan Şucu trebuie să rezolve şi datoriile istorice, de 165 de milioane de euro.

Proiectul este unul vital pentru Dan Şucu, milionarul român investind mai bine de 10% din averea lui estimată la 300 de milioane de euro în această afacere. O eventuală retrogradare a formaţiei Genoa ar fi o lovitură devastatoare pentru Dan Şucu. În acest moment, Genoa e pe poziţie ce duce în Serie B. Formaţia antrenată de Daniele De Rossi e pe 18, cu doar 8 puncte acumulate după 12 etape. Şucu l-a schimbat pe Vieira, care a terminat campionatul pe 13 în sezonul trecut, cu De Rossi din pricina rezultatelor slabe.

În trecut Răzvan Raţ declara că nu ar investi vreodată în fotbal. Fostul internaţional român şi-a motivat decizia prin faptul că puţine echipe pot înregistra profit. Raţ dădea exemplul lui Bayern Munchen, care e unul dintre puţinele cluburi de fotbal profitabile.

Reclamă
Reclamă

“Nu sunt tentat să investesc în fotbal. La momentul ăsta, în România, se fac bani greu sau deloc în fotbal. Dar în general ieşi pe minus”, declara în trecut Răzvan Raţ.

Răzvan Raţ a investit banii câştigaţi în fotbal în alte domenii. Deţine, printre altele, un hotel, în judeţul Olt, acolo unde are şi o academie de fotbal. Mai are o pensiune în Predeal. Raţ a investit cu succes şi în imobiliare şi în domeniul tehnologic. Totodată, ar fi investit cu succes în criptomonede. Averea lui Răzvan Raţ ar fi în jur de 10 milioane de euro.

 

Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 DecembriePloaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Reclamă
Dan Șucu
Dan Șucu
Dan Şucu
+(19)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Observator
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Fanatik.ro
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
19:00
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start
18:40
Una dintre cele mai mari țepe din istoria Barcelonei s-a retras din fotbal
18:37
Sportivul care a câştigat primul titlu sub steagul Rusiei din februarie 2022 încoace
18:02
Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!”
17:49
Ronaldinho a ajuns în România! Starul brazilian, asaltat de fani: “Aştept cu nerăbdare meciul”
17:24
Florentino Perez s-a răzgândit! Fotbalistul nu mai este dorit de Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și