Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00) - Antena Sport

Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00)

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 17:44

Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri, la startul unei curse/ Profimedia

Programul complet al Marelui Premiu din Abu Dhabi | Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina. 

Max Verstappen a câștigat penultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Qatar. După ce Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint, cu plecare din pole, și a pornit de pe primul loc și în cursa de duminică, pilotul olandez a triumfat în cele din urmă și s-a apropiat de Lando Norris în fruntea clasamentului general. 

Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi 

Lando Norris e lider în clasamentul piloților, având 408 puncte. Max Verstappen e pe locul secund, cu 396 de puncte, iar Oscar Piastri pe trei, cu 392 de puncte. Toți cei trei piloți au câte șapte victorii în acest sezon de Formula 1.  

Primul antrenament din Marele Premiu din Abu Dhabi va fi vineri, de la ora 11:30, live în AntenaPLAY, la fel cum se va vedea și cel de-al doilea, de la ora 15:00. 

Al treilea antrenament de pe Yas Marina se va desfășura sâmbătă, de la ora 12:30, live exclusiv în AntenaPLAY. Calificările vor începe de la ora 16:00, în direct și pe Antena 3 CNN. Marea cursă, ultima a sezonului, va fi duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.  

Programul Marelui Premiu de la Abu Dhabi:  

Vineri 

  • Antrenament 1 – ora 11:30 (AntenaPLAY) 
  • Antrenament 2 – ora 15:00 (AntenaPLAY) 

Sâmbătă: 

  • Antrenament 3 – ora 12:30 (AntenaPLAY) 
  • Calificări – ora 16:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY) 

Duminică:  

  • Cursa – ora 15:00 (Antena 1, AntenaPLAY) 

Pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos. 

De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie weekendul viitor, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos. 

Ultima dată când cel putin 3 piloți au dus lupta la titlu până în ultima etapă a fost în 2010, atunci au fost chiar 4 (Vettel, Alonso, Webber şi Hamilton), iar Vettel a fost învingătorul. 

