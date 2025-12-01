Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului. Cursa e duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:00) - Antena Sport

Programul complet al Marelui Premiu din Abu Dhabi | Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina.

Max Verstappen a câștigat penultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Qatar. După ce Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint, cu plecare din pole, și a pornit de pe primul loc și în cursa de duminică, pilotul olandez a triumfat în cele din urmă și s-a apropiat de Lando Norris în fruntea clasamentului general.

Programul Marelui Premiu din Abu Dhabi

Lando Norris e lider în clasamentul piloților, având 408 puncte. Max Verstappen e pe locul secund, cu 396 de puncte, iar Oscar Piastri pe trei, cu 392 de puncte. Toți cei trei piloți au câte șapte victorii în acest sezon de Formula 1.

Primul antrenament din Marele Premiu din Abu Dhabi va fi vineri, de la ora 11:30, live în AntenaPLAY, la fel cum se va vedea și cel de-al doilea, de la ora 15:00.

Al treilea antrenament de pe Yas Marina se va desfășura sâmbătă, de la ora 12:30, live exclusiv în AntenaPLAY. Calificările vor începe de la ora 16:00, în direct și pe Antena 3 CNN. Marea cursă, ultima a sezonului, va fi duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.