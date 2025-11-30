Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul - Antena Sport

Ion Ţiriac a ajuns să aibă o avere de peste două miliarde de euro şi, de-a lungul timpului, a făcut mai multe gesturi extraordinare pentru a ajuta financiar “zone” cu probleme din România.
Altfel spus, în ultimele trei decenii, Ion Ţiriac a donat sute de milioane de euro, prin intermediul fundaţiei sale. Chiar dacă nu a vrut să vorbească niciodată despre asta, fiul său, Ion Alexandru Ţiriac, a fost cel care a ţinut să specifice acest lucru.
Căminele de copii, azilurile de bătrâni sau grădiniţele au fost vizate de-a lungul timpului de donaţiile făcute de omul de afaceri ajuns la 86 de ani.
Ion Ţiriac, donaţii de sute de milioane de euro
„Fundaţia Ţiriac donează anual, de peste 20 de ani, sume colosale către căminele de copii, azile de bătrâni, ajutoare pentru sportive, şcoli, grădiniţe, spitale, plantat milioane de copaci, biserici, maşini, avioane, campusuri sportive şi evenimente neaşteptate de dure (inundaţii, focare, cutremure etc).
Din 1990, sute de milioane şi, faptul că nu am făcut public, a fost alegerea noastră. Nu vă voi spune cât şi ce vom mai face, însă cel puţin 25 % din profitul nostru, după ce plătim toate taxele, merge către caritate sau ajutoare şi aşa va fi cât trăieşte Fundaţia.
Avem o echipă de peste 30 de oameni, care asta face de dimineaţa până seara. Şi să vă spun ceva: este cea mai mare realizare a noastră”, a spus Ţiriac Jr, în trecut, citat de zf.ro.
Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român
Ion Ţiriac (86 de ani) a deţinut poziţia de cel mai bogat român. Miliardarul, care are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes, a fost detronat de către cofondatorii Databricks, Matei Zaharia şi Ion Stoica, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari. Co-fondatorul Dedeman, Dragoş Pavăl, are o avere estimată de Forbes la 2.1 miliarde de dolari. Fratele acestuia, care a contribuit la afacere cu 10.000 de mărci germane, are o afacere de 1.4 miliarde de dolari.
După Revoluţia din 1989 Ion Ţiriac a investit în mai multe domenii, printre care cel bancar, auto, în asigurări, retail (a fost implicat financiar, la un moment dat, la METRO), imobiliare şi sport.
Ion Ţiriac a deţinut în trecut turneul Masters de 1.000 de puncte de la Madrid, pe care l-a vândut cu nu mai puţin de 390 de milioane de euro. Mai deţine în prezent turneul ATP, de 250 de puncte, de la Bucureşti, Ţiriac Open.
În 1990 Ion Ţiriac a înfiinţat Banca Comercială Ion Ţiriac, care a fost prima bancă privată din România. Ulterior banca a devenit Unicredit Ţiriac Bank, printr-o asociere cu Unicredit. În urma unui acord, Ţiriac a vândut participaţia de 45% din Unicredit Ţiriac Bank în schimbul unei sume de peste 700 de milioane de euro.
