Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul - Antena Sport

Ion Ţiriac a ajuns să aibă o avere de peste două miliarde de euro şi, de-a lungul timpului, a făcut mai multe gesturi extraordinare pentru a ajuta financiar “zone” cu probleme din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Altfel spus, în ultimele trei decenii, Ion Ţiriac a donat sute de milioane de euro, prin intermediul fundaţiei sale. Chiar dacă nu a vrut să vorbească niciodată despre asta, fiul său, Ion Alexandru Ţiriac, a fost cel care a ţinut să specifice acest lucru.

Căminele de copii, azilurile de bătrâni sau grădiniţele au fost vizate de-a lungul timpului de donaţiile făcute de omul de afaceri ajuns la 86 de ani.

Ion Ţiriac, donaţii de sute de milioane de euro

„Fundaţia Ţiriac donează anual, de peste 20 de ani, sume colosale către căminele de copii, azile de bătrâni, ajutoare pentru sportive, şcoli, grădiniţe, spitale, plantat milioane de copaci, biserici, maşini, avioane, campusuri sportive şi evenimente neaşteptate de dure (inundaţii, focare, cutremure etc).

Din 1990, sute de milioane şi, faptul că nu am făcut public, a fost alegerea noastră. Nu vă voi spune cât şi ce vom mai face, însă cel puţin 25 % din profitul nostru, după ce plătim toate taxele, merge către caritate sau ajutoare şi aşa va fi cât trăieşte Fundaţia.