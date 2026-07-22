Asistență importantă la primul meci european al sezonului! Câți fani și-au cumpărat bilete la FCSB – Auda

FCSB va reveni joi în cupele europene și va da piept la București cu cei de la FK Auda, în prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Conference League.

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Disputa va avea loc pe stadionul Steaua, iar organizatorii sunt gata să ia o decizie importantă, cu o zi înaintea partidei. Echipa lui Marius Baciu are un moral bun după victoria cu FC Argeș.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – FK Auda

FCSB va lupta cu FK Auda pentru un loc în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar manșa tur este programată joi pe stadionul Steaua, de la ora 20:45.

Va fi primul meci european pentru gruparea antrenată de Marius Baciu, care se va bucura și de sprijinul suporterilor. Potrivit prosport.ro, 10.000 de bilete au fost vândute până acum, iar organizatorii iau în calcul și deschiderea inelului 2.

Într-un scenariu optimist, e de așteptat ca partida să se dispute cu aproximativ 12.000 de fani în tribune. Costul unui bilet variază între 30 de lei și 150 de lei. Tichetele pot fi achiziționate de pe platforma de ticketing a clubului.