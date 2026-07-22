Neluţu Varga i-a semnat demisia lui Iuliu Mureşan: „N-am nevoie de oameni care fug la greu”

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a reacţionat după ce Iuliu Mureşan şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al clubului.
Varga a precizat că i-a semnat demisia lui Iuliu Mureşan, trimiţând săgeţi către deja fostul preşedinte al clubului.
Reacţia lui Neluţu Varga după ce Iuliu Mureşan şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al clubului din Gruia
„I-am semnat demisia, asta e! Omu’ (n.r: Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.
Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.
Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r: Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.
CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiţi, totul se rezolvă. Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.
Formaţia din Gruia se confruntă cu serioase probleme financiare. CFR Cluj reuşise să ridice interdicţia la transferuri, înregistrând doi jucători pe lista de Conference League chiar înaintea dublei cu Alashkert, pe Renato Pantalon şi Stefan Drazic. FIFA a aplicat însă o nouă interdicţie la transferuri. Timp de trei perioade de mercato, formaţia clujeană nu va putea înregistra jucători din cauza datoriilor. Decizia nu este definitivă.
- Aflat lângă Andrei Nicolescu, Ionuţ Negoiţă a dat verdictul sincer despre Dinamo: „Foarte important”
- Raul Rusescu a spus care e singura echipă care se poate lupta la titlu cu Universitatea Craiova în acest sezon!
- Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş
- Dan Şucu, lăudat de legenda giuleşteană pentru transferul făcut de Rapid: „M-am bucurat foarte mult”
- Iuliu Mureşan şi-a dat demisia de la CFR Cluj: „Am ajuns la capătul puterilor”