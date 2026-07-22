Neluţu Varga i-a semnat demisia lui Iuliu Mureşan: „N-am nevoie de oameni care fug la greu”

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a reacţionat după ce Iuliu Mureşan şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al clubului.

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Varga a precizat că i-a semnat demisia lui Iuliu Mureşan, trimiţând săgeţi către deja fostul preşedinte al clubului.

Reacţia lui Neluţu Varga după ce Iuliu Mureşan şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al clubului din Gruia

„I-am semnat demisia, asta e! Omu’ (n.r: Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r: Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.