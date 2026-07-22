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Fotbalistul care a scris istorie la Manchester City e dorit de o rivală din Premier League

Mihai Alecu Publicat: 22 iulie 2026, 17:31

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Fotbalistul care a scris istorie la Manchester City e dorit de o rivală din Premier League

John Stones ar putea să continue în Premier League. Foto: Getty Images

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Perioada de mercato este în plină desfăşurare şi acum, după finala Cupei Mondiale, cluburile puternice din Europa încearcă să tureze motoarele şi să bifeze mutări importante pentru a-şi întări loturile.

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Chelsea este interesată să-l transfere pe fundaşul englez John Stones, al cărui contract cu Manchester City a expirat în iunie, alăturându-se lui Inter Milano care are de asemenea planuri pentru internaţionalul englez, scrie BBC.

Jucătorul plecat de la Manchester City ar putea să ajungă la o rivală din Premier League

Stones a jucat în 295 de meciuri pentru City, după ce a venit de la Everton pentru 47,5 milioane de lire sterline în 2016. El a ajutat clubul să câştige şase titluri în Premier League, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii engleze, trei Supercupe ale Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor şi Supercupa UEFA.

Fostul fundaş al lui Barnsley are, de asemenea, 93 de selecţii internaţionale şi a făcut parte din echipa Angliei care a terminat pe locul trei la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada.

Linia defensivă a lui Inter a suferit schimbări semnificative în timpul verii. Francesco Acerbi, Matteo Darmian şi Stefan de Vrij au plecat cu toţii pe 30 iunie din motive diferite, lăsându-l pe antrenorul român Cristian Chivu cu mai puţini fundaşi centrali experimentaţi.

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Interul lui Chivu îl vrea şi ea pe John Stones

Opţiunile defensive actuale îi includ pe Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto şi Benjamin Pavard, care s-au întors după ce Marseille a decis să nu îşi activeze opţiunea de cumpărare, notează agerpres.

Stones, 32 de ani, este considerat o alegere tactică ideală pentru sistemul lui Chivu, datorită calmului său în posesia mingii, capacităţii de a juca din apărare şi experienţei la cel mai înalt nivel. Inter crede că englezul s-ar putea adapta rapid, la fel cum a făcut Akanji după ce a sosit vara trecută.

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