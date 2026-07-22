Fotbalistul care a scris istorie la Manchester City e dorit de o rivală din Premier League

Perioada de mercato este în plină desfăşurare şi acum, după finala Cupei Mondiale, cluburile puternice din Europa încearcă să tureze motoarele şi să bifeze mutări importante pentru a-şi întări loturile.

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Chelsea este interesată să-l transfere pe fundaşul englez John Stones, al cărui contract cu Manchester City a expirat în iunie, alăturându-se lui Inter Milano care are de asemenea planuri pentru internaţionalul englez, scrie BBC.

Jucătorul plecat de la Manchester City ar putea să ajungă la o rivală din Premier League

Stones a jucat în 295 de meciuri pentru City, după ce a venit de la Everton pentru 47,5 milioane de lire sterline în 2016. El a ajutat clubul să câştige şase titluri în Premier League, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii engleze, trei Supercupe ale Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor şi Supercupa UEFA.

Fostul fundaş al lui Barnsley are, de asemenea, 93 de selecţii internaţionale şi a făcut parte din echipa Angliei care a terminat pe locul trei la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada.

Linia defensivă a lui Inter a suferit schimbări semnificative în timpul verii. Francesco Acerbi, Matteo Darmian şi Stefan de Vrij au plecat cu toţii pe 30 iunie din motive diferite, lăsându-l pe antrenorul român Cristian Chivu cu mai puţini fundaşi centrali experimentaţi.