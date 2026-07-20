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Jurnal Antena Sport | Europa nu e de speriat

FCSB poate avea parte de un duel cu Dinamo din Albania în Europa. Nici următorul adversar din Champions League nu e de speriat pentru Craiova.

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