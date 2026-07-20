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Jurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la Bucureşti

Fanii Spaniei au fost „regi” şi în Piaţa Antena World Cup. Roşul a pus stăpânire pe Centrul Bucureştiului.

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