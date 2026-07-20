Jurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la Bucureşti
Fanii Spaniei au fost „regi” şi în Piaţa Antena World Cup. Roşul a pus stăpânire pe Centrul Bucureştiului.
Fanii Spaniei au fost „regi” şi în Piaţa Antena World Cup. Roşul a pus stăpânire pe Centrul Bucureştiului.
Jurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la BucureştiJurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la Bucureşti
Jurnal Antena Sport | Europa nu e de speriatJurnal Antena Sport | Europa nu e de speriat
Jurnal Antena Sport | Messi, Yamal şi ultimul balJurnal Antena Sport | Messi, Yamal şi ultimul bal
Jurnal Antena Sport | Spania e regina lumiiJurnal Antena Sport | Spania e regina lumii
Lionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitateLionel Messi şi Lamine Yamal, încă o imagine pentru eternitate