Probleme mari pentru Neymar! Fanii lui Santos, furioși pe starul brazilian. Unde a fost surprins în zi de meci

Brazilianul Neymar a intrat iar în gura suporterilor, după ce a fost surprins la un turneu de poker din Las Vegas, la doar câteva zile după eliminarea ”Selecao” de la Campionatul Mondial.

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Starul era așteptat de către oficialii lui Santos pentru partida din Copa Sudamericana, însă acesta a refuzat să meargă cu echipa pentru că ar fi precizat că este în urmă cu pregătirea fizică.

Neymar, prins din nou la poker. Fanii lui Santos, furioși

Neymar nu se dezminte, asta deși a fost prins la un turneu de poker la câteva zile după ce Brazilia a fost eliminată de Norvegia la Campionatul Mondial.

Chemat înapoi de Santos pentru meciul din Copa Sudamericana, câștigat cu scorul de 4-1 în fața celor de la Universidad Central, brazilianul a transmis că nu este bine din punct de vedere fizic.

În aceeași zi, Ney-ney a fost surprins la un turneu de poker din Sao Paulo, unde intrarea a costat nu mai puțin de 25.000 de dolari. El este un jucător constant de poker, mai ales la turneele care se desfășoară online. Brazilianul a pierdut milioane de euro de-a lungul anilor din cauza acestui viciu.