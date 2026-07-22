Home | Fotbal | Fotbal extern | Probleme mari pentru Neymar! Fanii lui Santos, furioși pe starul brazilian. Unde a fost surprins în zi de meci

Probleme mari pentru Neymar! Fanii lui Santos, furioși pe starul brazilian. Unde a fost surprins în zi de meci

Daniel Işvanca Publicat: 22 iulie 2026, 17:29

Comentarii
Probleme mari pentru Neymar! Fanii lui Santos, furioși pe starul brazilian. Unde a fost surprins în zi de meci

Neymar / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Brazilianul Neymar a intrat iar în gura suporterilor, după ce a fost surprins la un turneu de poker din Las Vegas, la doar câteva zile după eliminarea ”Selecao” de la Campionatul Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul era așteptat de către oficialii lui Santos pentru partida din Copa Sudamericana, însă acesta a refuzat să meargă cu echipa pentru că ar fi precizat că este în urmă cu pregătirea fizică.

Neymar, prins din nou la poker. Fanii lui Santos, furioși

Neymar nu se dezminte, asta deși a fost prins la un turneu de poker la câteva zile după ce Brazilia a fost eliminată de Norvegia la Campionatul Mondial.

Chemat înapoi de Santos pentru meciul din Copa Sudamericana, câștigat cu scorul de 4-1 în fața celor de la Universidad Central, brazilianul a transmis că nu este bine din punct de vedere fizic.

În aceeași zi, Ney-ney a fost surprins la un turneu de poker din Sao Paulo, unde intrarea a costat nu mai puțin de 25.000 de dolari. El este un jucător constant de poker, mai ales la turneele care se desfășoară online. Brazilianul a pierdut milioane de euro de-a lungul anilor din cauza acestui viciu.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Observator
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare
Fanatik.ro
Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare
18:16

Aflat lângă Andrei Nicolescu, Ionuţ Negoiţă a dat verdictul sincer despre Dinamo: „Foarte important”
17:56

Liverpool și Arsenal au început bătălia pentru starul de 100 de milioane de lire al francezilor
17:52

Raul Rusescu a spus care e singura echipă care se poate lupta la titlu cu Universitatea Craiova în acest sezon!
17:31

Fotbalistul care a scris istorie la Manchester City e dorit de o rivală din Premier League
17:22

Neluţu Varga i-a semnat demisia lui Iuliu Mureşan: „N-am nevoie de oameni care fug la greu”
17:09

Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş
Vezi toate știrile
1 Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1 2 Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult” 3 Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica” 4 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie” 5 „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul” 6 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze