Jurnal Antena Sport | Petrecere de toţi fanii la finala Mondială

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Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”

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Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale