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Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul

Antena Sport Publicat: 8 iulie 2026, 19:36

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Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul
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Lachie şi Jules Neale, în perioada în care erau împreună / Instagram

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Lachie Neale (33 de ani) trebuie să îşi decidă viitorul. Cunoscutul jucător de fotbal australian, dublu campion cu Brisbane Lions, e dorit de nu mai puţin de 7 echipe!

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Potrivit foxsports.com.au, Lachie Neale are oferte de la actualul său club, Brisbane Lions, Collingwood, St Kilda, Essendon, Adelaide, Fremantle şi West Coast.

Lachie Neale trebuie să decidă la ce echipă va evolua! Vedeta din AFL e dublu campion cu Brisbane Lions

Faptul că Jules Neale, soţia cu care e în divorţ, după ce a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, locuieşte în Perth, cu cei doi copii ai lui, ar putea conta pentru Lachie Neale în decizia pe care o va lua în ceea ce priveşte viitorul său. (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII SCANDALULUI, ÎN GALERIA FOTO)

Lachie Neale a călătorit din Brisbane în Perth, oricând a putut face acest lucru, pentru a-şi vedea copiii. E posibil să îşi dorească să se mute în Perth, pentru a-i fi mai uşor să-şi vadă copiii.

Evident, e un lucru binecunoscut că ai mei copii sunt în Perth; am și restul familiei – tata locuiește în prezent în Hamilton, dar se întoarce la Robe în weekenduri. Iar mama și tatăl meu vitreg locuiesc la o fermă, la granița dintre Australia de Sud și Victoria. Așa că trebuie să cântăresc opțiunile: să fiu mai aproape de ei sau de copii, ori să rămân în Brisbane și să fac lucrurile să funcționeze și acolo – e cu siguranță o posibilitate.

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Trebuie doar să analizez totul… succesul, aspectele financiare, tot ce implică practicarea acestui sport. Am 33 de ani – probabil nu mai am mult timp la dispoziție, așa că, da, pur și simplu cântăresc toate variantele”, a declarat Lachie Neale, potrivit sursei citate.

Lachie Neale şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!

Lachie Neale şi soţia lui, Jules, au ajuns pe prima pagină a tabloidelor australiene după ce sportivul a înşelat-o pe partenera lui de viaţă cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley.

Jules Neale a aflat de aventura lui Lachie cu Tess Crosley după ce jucătorul de fotbal australian a fost surprins într-o ipostază compromiţătoare în maşină cu bruneta. Jules Neale nu l-a iertat pe Lachie şi s-a despărţit de acesta.

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Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, transmitea Lachie Neale.

Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, le mărturisea Jules Neale urmăritorilor de pe reţelele sociale.

După izbucnirea scandalului, Lachie Neale şi Jules au vândut locuinţa pe care o deţineau împreună şi în care stăteau, alături de cei doi copii ai lor. Casa s-a vândut la licitaţie, pentru suma de 3.2 milioane de dolari. Cumpăraseră imobilul în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari, înregistrând, astfel, un profit de aproape 800.000 de dolari după vânzarea locuinţei. Jules s-a stabilit cu copiii în Perth.

Averea lui Lachie Neale este estimată de către site-urile de specialitate la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani). El ar fi primit un contract de 3 milioane de dolari pentru 3 sezoane, de la Collingwood, dar rămâne de văzut dacă va merge acolo.

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