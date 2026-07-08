Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul

Lachie Neale (33 de ani) trebuie să îşi decidă viitorul. Cunoscutul jucător de fotbal australian, dublu campion cu Brisbane Lions, e dorit de nu mai puţin de 7 echipe!

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Potrivit foxsports.com.au, Lachie Neale are oferte de la actualul său club, Brisbane Lions, Collingwood, St Kilda, Essendon, Adelaide, Fremantle şi West Coast.

Lachie Neale trebuie să decidă la ce echipă va evolua! Vedeta din AFL e dublu campion cu Brisbane Lions

Faptul că Jules Neale, soţia cu care e în divorţ, după ce a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, locuieşte în Perth, cu cei doi copii ai lui, ar putea conta pentru Lachie Neale în decizia pe care o va lua în ceea ce priveşte viitorul său. (IMAGINI CU PROTAGONIŞTII SCANDALULUI, ÎN GALERIA FOTO)

Lachie Neale a călătorit din Brisbane în Perth, oricând a putut face acest lucru, pentru a-şi vedea copiii. E posibil să îşi dorească să se mute în Perth, pentru a-i fi mai uşor să-şi vadă copiii.

„Evident, e un lucru binecunoscut că ai mei copii sunt în Perth; am și restul familiei – tata locuiește în prezent în Hamilton, dar se întoarce la Robe în weekenduri. Iar mama și tatăl meu vitreg locuiesc la o fermă, la granița dintre Australia de Sud și Victoria. Așa că trebuie să cântăresc opțiunile: să fiu mai aproape de ei sau de copii, ori să rămân în Brisbane și să fac lucrurile să funcționeze și acolo – e cu siguranță o posibilitate.