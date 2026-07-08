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Ştefan Baiaram a deschis “balul” pentru Universitatea Craiova. Gol de senzaţie la debutul în Champions League

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 20:20

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Ştefan Baiaram a deschis balul pentru Universitatea Craiova. Gol de senzaţie la debutul în Champions League

Ştefan Baiaram, gol în ML Vitebsk - Universitatea Craiova/ Captură Prima Sport

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Ştefan Baiaram (23 de ani) a marcat în partida dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova. Cele două echipe se înfruntă în primul tur preliminar de Champions League, partida fiind în format live text, pe as.ro.

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Ştefan Baiaram a început ca titular duelul cu campioana din Belarus. Mijlocaşul a ieşit “la rampă” încă din startul partidei.

Ştefan Baiaram a deschis “balul”: gol de senzaţie în ML Vitebsk – Universitatea Craiova

În minutul 4, Ştefan Baiaram a primit o pasă la marginea careului de la Oleksandr Romanchuk şi l-a învins spectaculos pe portarul celor de la ML Vitebsk. Mijlocaşul a punctat cu un şut direct în vinclu, deschizând astfel scorul.

Universitatea Craiova a început astfel perfect duelul cu ML Vitebsk. Oltenii sunt mari favoriţi să treacă de campioana din Belarus, urmând să se dueleze cu învingătoarea “dublei” Borac Banja Luka – Levski, în turul doi preliminar de Champions League.

Ştefan Baiaram a rămas la Universitatea Craiova pentru acest început de sezon, după declaraţiile făcute în sezonul trecut. Mijlocaşul a transmis, în mai multe rânduri, faptul că vrea să prindă un transfer în străinătate după eventul realizat alături de olteni, Anderlecht fiind echipa interesată de el.

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În stagiunea trecută, Ştefan Baiaram a fost jucător de bază la Universitatea Craiova. Mijlocaşul a reuşit să marcheze 12 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 50 de meciuri disputate în toate competiţiile.

Echipele de start la ML Vitebsk – Universitatea Craiova:

  • Vitebsk (4-4-2): Pavlyucenko – Gomanov, Volkov, Moschalencik, Kontsevoy – Skibsky, Abdullahi, Gromyoko, Galyata – Diabate, Glushkov
    Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Zhuk, Gnaka, Ivanov, Balanovich, Nicholson, Cleonise, Mesarovic
    Absenți: –
    Antrenor Filip Sokolinski
  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus – Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – Etim, Al-Hamlawi, Baiaram
    Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba
    Absent: Screciu (probleme medicale)
    Antrenor Filipe Coelho

Partida dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova nu se desfăşoară în Belarus, ci în Ungaria, pe stadionul Mezokovesdi Varosi, cu o capacitate de 4200 de locuri. În continuare, echipele din Belarus nu pot juca pe teren propriu meciurile din cupele europene.

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