Ştefan Baiaram a deschis “balul” pentru Universitatea Craiova. Gol de senzaţie la debutul în Champions League

Ştefan Baiaram (23 de ani) a marcat în partida dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova. Cele două echipe se înfruntă în primul tur preliminar de Champions League, partida fiind în format live text, pe as.ro.

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Ştefan Baiaram a început ca titular duelul cu campioana din Belarus. Mijlocaşul a ieşit “la rampă” încă din startul partidei.

Ştefan Baiaram a deschis “balul”: gol de senzaţie în ML Vitebsk – Universitatea Craiova

În minutul 4, Ştefan Baiaram a primit o pasă la marginea careului de la Oleksandr Romanchuk şi l-a învins spectaculos pe portarul celor de la ML Vitebsk. Mijlocaşul a punctat cu un şut direct în vinclu, deschizând astfel scorul.

Universitatea Craiova a început astfel perfect duelul cu ML Vitebsk. Oltenii sunt mari favoriţi să treacă de campioana din Belarus, urmând să se dueleze cu învingătoarea “dublei” Borac Banja Luka – Levski, în turul doi preliminar de Champions League.

Ştefan Baiaram a rămas la Universitatea Craiova pentru acest început de sezon, după declaraţiile făcute în sezonul trecut. Mijlocaşul a transmis, în mai multe rânduri, faptul că vrea să prindă un transfer în străinătate după eventul realizat alături de olteni, Anderlecht fiind echipa interesată de el.