Ştefan Baiaram a deschis “balul” pentru Universitatea Craiova. Gol de senzaţie la debutul în Champions League

Ştefan Baiaram (23 de ani) a marcat în partida dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova. Cele două echipe se înfruntă în primul tur preliminar de Champions League, partida fiind în format live text, pe as.ro.
Ştefan Baiaram a început ca titular duelul cu campioana din Belarus. Mijlocaşul a ieşit “la rampă” încă din startul partidei.
Ştefan Baiaram a deschis “balul”: gol de senzaţie în ML Vitebsk – Universitatea Craiova
În minutul 4, Ştefan Baiaram a primit o pasă la marginea careului de la Oleksandr Romanchuk şi l-a învins spectaculos pe portarul celor de la ML Vitebsk. Mijlocaşul a punctat cu un şut direct în vinclu, deschizând astfel scorul.
Universitatea Craiova a început astfel perfect duelul cu ML Vitebsk. Oltenii sunt mari favoriţi să treacă de campioana din Belarus, urmând să se dueleze cu învingătoarea “dublei” Borac Banja Luka – Levski, în turul doi preliminar de Champions League.
Ştefan Baiaram a rămas la Universitatea Craiova pentru acest început de sezon, după declaraţiile făcute în sezonul trecut. Mijlocaşul a transmis, în mai multe rânduri, faptul că vrea să prindă un transfer în străinătate după eventul realizat alături de olteni, Anderlecht fiind echipa interesată de el.
În stagiunea trecută, Ştefan Baiaram a fost jucător de bază la Universitatea Craiova. Mijlocaşul a reuşit să marcheze 12 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 50 de meciuri disputate în toate competiţiile.
Echipele de start la ML Vitebsk – Universitatea Craiova:
- Vitebsk (4-4-2): Pavlyucenko – Gomanov, Volkov, Moschalencik, Kontsevoy – Skibsky, Abdullahi, Gromyoko, Galyata – Diabate, Glushkov
Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Zhuk, Gnaka, Ivanov, Balanovich, Nicholson, Cleonise, Mesarovic
Absenți: –
Antrenor Filip Sokolinski
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus – Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – Etim, Al-Hamlawi, Baiaram
Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba
Absent: Screciu (probleme medicale)
Antrenor Filipe Coelho
Partida dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova nu se desfăşoară în Belarus, ci în Ungaria, pe stadionul Mezokovesdi Varosi, cu o capacitate de 4200 de locuri. În continuare, echipele din Belarus nu pot juca pe teren propriu meciurile din cupele europene.
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