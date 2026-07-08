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Anunţul lui Rică Răducanu despre starea lui de sănătate, după accidentul în care s-a lovit la cap şi şi-a rupt două coaste!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 iulie 2026, 20:07

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Anunţul lui Rică Răducanu despre starea lui de sănătate, după accidentul în care s-a lovit la cap şi şi-a rupt două coaste!

Rică Răducanu, pe stadion / Hepta

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Rică Răducanu (80 de ani) a avut parte, recent, de un accident teribil. Fostul portar al Rapidului şi al naţionalei României s-a ales cu două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap.

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Rică Răducanu a oferit acum detalii despre starea lui de sănătate. E internat în continuare la Spitalul Municipal Mangalia. Din fericire, lucrurile merg spre bine pentru legendarul Rică Răducanu.

Rică Răducanu: “Medicii mi-au spus că suntem pe drumul cel bun”

El mai are dureri, dar medicii i-au transmis că e pe drumul cel bun în ceea ce priveşte cele două coaste pe care şi le-a rupt.

“Foarte bine nu sunt, dar se ocupă de mine (n.r. cadrele medicale). Am văzut eu, se ocupă de majoritatea, eu credeam că doar de mine. Sunt și eu puțin mai cunoscut pe aici. E adevărat, mă plictisesc, sunt singur aici. Dar se ocupă de mine, îmi fac toate cele. Mă doare în continuare…

Astăzi am făcut și o ecografie la coaste, iar medicii mi-au spus că suntem pe drumul cel bun, se lipesc, se prind la loc. Cu toate acestea, mă mai țin pe aici (n.r. în spital).

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Asta e, așa s-a întâmplat. Problema se va rezolva, de aceea nici nu m-au lăsat acasă. Eu puteam să stau la restaurant, dar au spus că este mai bine să stau liniștit aici, în spital. Dar este o plictiseală maximă”, a declarat Rică Răducanu pentru spynews.ro.

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