Surpriză uriașă la Wimbledon! Finalistul de la Roland Garros, eliminat de locul 114 ATP în sferturi

Arthur Fery, tenismenul clasat pe locul 114 în ierarhia ATP, a produs o surpriză imensă la Wimbledon și l-a eliminat în sferturi pe Flavio Cobolli, cel care acum o lună juca finala de la Roland Garros. Britanicul care a intrat în competiție grație unui wildcard s-a impus în fața italianului după 2 ore și 15 minute, scor 6-4, 7-6 (4), 6-0.
Faza sferturilor de finală de la Wimbledon a oferit un șoc total prin victoria lui Arthur Fery contra lui Flavio Cobolli. Mare favorit înainte de confruntarea contra britanicului, finalistul din acest an de la Roland Garros a fost învins în minimum de seturi, încasând un “bagel” în ultimul act.
Revelația Arthur Fery e în semifinale la Wimbledon
În primul set, cei doi au mers cap la cap până la scorul de 5-4 pentru Fery, când favoritul publicului de la All England Club a făcut break-ul și și-a adjudecat actul inaugural. Setul al doilea a fost la fel de echilibrat, ambii au reușit câte un break, iar totul s-a decis în tie-break, unde tot sportivul aflat în afara Top 100 ATP a avut câștig de cauză.
În setul al treilea, Fery l-a “demolat” pe Cobolli și s-a impus cu 6-0, reușind să se califice în penultimul act al competiției. Astfel, tenismenul de 23 de ani a devenit doar al cincilea britanic din Era Open care ajunge în această fază a competiției la All England Club.
Fery d. Flavio Cobolli 6-4 7-6(4) 6-0 at Wimbledon
UNBELIEVABLE.
Arthur becomes only the 5th British man in the Open Era to reach the Wimbledon semifinals
The world No. 114 wildcard takes out the Roland Garros finalist in straight sets.
Bageled in the 3rd set…
It’s… pic.twitter.com/b6I64iw7Qe
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026
Pentru un loc iconic în marea finală de la Wimbledon, Fery îl va înfrunta pe Alexander Zverev, cel care a reușit să câștige trofeul de la French Open acum o lună.
Odată cu victoria contra lui Cobolli, Fery a devenit al doilea jucător care primește wildcard și care ajunge în semifinale la Wimbledon, după Goran Ivanisevic în 2001. Atunci, croatul a reușit să meargă până la capăt și să câștige titlul la All England Club.
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