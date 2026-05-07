Atmosferă de mare turneu la Cupa Satelor, la Dragalina. Ronny a făcut show

Publicat: 7 mai 2026, 21:38

Câtă pasiune la Cupa Satelor, unde cei mici s-au simţit ca nişte mari fotbalişti! Şi Ronny a făcut atmosferă la Dragalina, unde toată lumea a prins drag de fotbal.

Atmosferă de mare turneu la Cupa Satelor – faza zonală de la Dragalina, Călăraşi, pentru copiii sub 13 ani. Şi ciobănescul carpatin Ronny a încins atmosfera.

Reporter: Vă place de el?

Copiii: Daaa!!! Bine, Ronny!!!

Reporter: Ce înseamnă competiţia asta pentru voi? Cât de mult vă ajută?

Copiii: Să muncim, să dăm dovada că putem şi… Hai, Dragalina! Şi ambiţie!

Reporter: Voi ce mâncaţi? Ce vă dă energie?

Copiii: Ciorbă, mâncare sănătoasă

Reporter: Cu cine ţineţi voi?

Un copil: Cu FCSB

Reporter: Şi ca cine vreţi să ajungeţi?

Alt copil: Ca Ronaldo

Reporter: Şi tu? (n.r: către un alt copil)

Celălalt copil: Ca Neymar!

Reporter: Ce faceţi, copii, cu cine ţineţi?

Fanii: Cu Dragalinaaaa!!! Dragalina la putere!

Reporter: Cât de mult înseamnă competiţia asta pentru voi, copiii din zonă?

Fanii: Foarte mult! Foarte mult! Foarte mult! Extrem de mult!

Şi profesorii trăiesc meciurile la maxim.

Profesoară: Am doi băieţi care joacă la echipa U13. Suntem mândri de elevii noştri

