Atmosferă de mare turneu la Cupa Satelor, la Dragalina. Ronny a făcut show

Câtă pasiune la Cupa Satelor, unde cei mici s-au simţit ca nişte mari fotbalişti! Şi Ronny a făcut atmosferă la Dragalina, unde toată lumea a prins drag de fotbal.
Atmosferă de mare turneu la Cupa Satelor – faza zonală de la Dragalina, Călăraşi, pentru copiii sub 13 ani. Şi ciobănescul carpatin Ronny a încins atmosfera.
Reporter: Vă place de el?
Copiii: Daaa!!! Bine, Ronny!!!
Reporter: Ce înseamnă competiţia asta pentru voi? Cât de mult vă ajută?
Copiii: Să muncim, să dăm dovada că putem şi… Hai, Dragalina! Şi ambiţie!
Reporter: Voi ce mâncaţi? Ce vă dă energie?
Copiii: Ciorbă, mâncare sănătoasă
Reporter: Cu cine ţineţi voi?
Un copil: Cu FCSB
Reporter: Şi ca cine vreţi să ajungeţi?
Alt copil: Ca Ronaldo
Reporter: Şi tu? (n.r: către un alt copil)
Celălalt copil: Ca Neymar!
Reporter: Ce faceţi, copii, cu cine ţineţi?
Fanii: Cu Dragalinaaaa!!! Dragalina la putere!
Reporter: Cât de mult înseamnă competiţia asta pentru voi, copiii din zonă?
Fanii: Foarte mult! Foarte mult! Foarte mult! Extrem de mult!
Şi profesorii trăiesc meciurile la maxim.
Profesoară: Am doi băieţi care joacă la echipa U13. Suntem mândri de elevii noştri
