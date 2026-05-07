„Cea mai rea noapte din viața mea!” Ce scrie presa din Spania, la 40 de ani de la Sevilla

În urmă cu exact 40 de ani, Steaua cucerea Cupa Campionilor Europeni pe arena Ramón Sánchez-Pizjuán, din Sevilla. Lăcătuș și Balint au marcat atunci pentru „militari” la loviturile de departajare și au provocat o veritabilă traumă pentru Barcelona, care suferă și astăzi cu gândul la trofeul plecat în România.
Patru decenii mai târziu, presa din Spania și-a amintit acea zi, cea mai importantă din istoria fotbalului românesc, dar una dintre cele mai triste din viața clubului catalan.
Mundo Deportivo, la 40 de ani de la Sevilla: „Cea mai rea noapte!”
Într-un editorial emoționant în Mundo Deportivo, jurnalistul catalan Xavier Bosch scrie că „astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai rea noapte din viața mea”. Ziaristul notează că Barcelona de atunci supraviețuise plecării lui Diego Maradona, câștigase campionatul cu Terry Venables, iar în semifinalele Cupei Campionilor revenise miraculos în fața lui IFK Goteborg, după 0-3 în Suedia.
„În finala de la Sevilla, în schimb, totul a mers prost. Inclusiv fatala serie de penalty-uri care încă ne provoacă coșmaruri. Era atâta presiune și atâta speranță de a câștiga prima Cupă a Campionilor, iar contextul era atât de favorabil, cu 50.000 de fani și mai puțin de 400 de români în tribune, încât Barça s-a prăbușit”, scrie Xavier Bosch.
După atâta vreme, jurnalistul subliniază că o asemenea noapte nu se uită, chit că Barcelona a adunat atâtea trofee în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. „0-0 și la penalty-uri. Nu am transformat niciunul. Portarul lor a fost eroul neașteptat. Au trecut 40 de ani, cu cinci Ligi ale Campionilor în vitrină, dar nu se uită cea mai rea noapte din viață”, încheie editorialistul.
Sport: „Cel mai negru coșmar din istoria Barcelonei!”
O altă publicație din Catalonia, ziarul Sport, titrează: „40 de ani de la cel mai negru coșmar din istoria Barcelonei”. Sursa citată a numit acea seară de 7 mai, de la Sevilla, „o tragedie sportivă”.
Articolul din Sport povestește, pe larg, drumul Barcelonei și desfășurarea finalei de pe Ramón Sánchez-Pizjuán, care era ticsit de suporteri din Catalonia. „Dezamăgirea a fost totală în rândul suporterilor și al delegației Barcelonei. Cina de după meci, la hotelul unde era cantonamentul, a fost ca la o înmormântare, așa cum își amintesc cei care au trăit-o.
În paralel, mii de suporteri au pornit un dureros drum spre casă, cu incidente la Valencia, unde huligani au aruncat cu pietre în autocare. În acel moment, unii și-au pus întrebarea dacă nu cumva Cupa Campionilor era o competiție blestemată pentru Barcelona”, mai scrie publicația catalană.
„Steaua a îngropat-o pe Barcelona!”
Publicația ABC vorbește despre „cea mai traumatizantă înfrângere din istoria Barcelonei” și publică, în avans, câteva pasaje dintr-o carte care urmează să apară pe 12 mai. E scrisă de jurnalistul Julio Ocampo și e dedicată Stelei. Volumul se intitulează „Steaua 86. Balada roșie a lui Ceaușescu” și tratează drumul „militarilor” din acei ani, în contextul regimului comunist din România.
O altă publicație spaniolă, El Periódico, titrează: „Ziua în care Steaua a îngropat-o pe Barcelona la Sevilla”. „Cel mai crud eșec al Barcelonei în Europa”, îl numește Culemania, un site dedicat clubului catalan. Totodată, sursa citată pomenește și o informație falsă, neconfirmată niciodată, cum că președintelui clubului, Josep Lluís Núñez, i s-ar fi propus să cumpere meciul.
„I-au cerut bani de la Steaua, ca să-i lase să câștige. Núñez nu a acceptat propunerea, iar echipa azulgrana a fost incapabilă să marcheze, nici în timpul regulamentar, nici în prelungiri, nici la loviturile de departajare. A ratat toate cele patru penalty-uri.”
