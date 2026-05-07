Shakira anunță melodia oficială pentru Campionatul Mondial! „Dai Dai” va răsuna toată vara

E oficial! World Cup 2026 are o melodie care va răsuna toată vară în Statele Unite, Mexic, Canada și în restul lumii. Se numește „Dai Dai” iar Shakira tocmai a prezentat un tease de 1 minut.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Shakira cântă „Dai Dai”

Aflată pe celebrul Maracana, Shakira a prezentat o parte din melodia „Dai Dai” pe care o cântă alături de artistul nigerian, Burna Boy. Melodia va fi lansată oficial pe 14 mai.

Shakira a fost artistul ales de către FIFA pentru a compune melodia oficial a World Cup 2026. Ea a creat și una dintre cele mai cunoscute melodii oficiale ale unei ediții de Mondial, „Waka Waka” din 2010.

În teaser-ul postat pe rețelele de socializare se aude versul: „Din ziua în care te-ai născut în acest loc ai fost puternic”