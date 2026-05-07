Tottenham i-a stabilit prețul lui Radu Drăgușin! Ce club a făcut pași importanți pentru transferul românului

Tottenham Hotspur speră ca Roberto De Zerbi să salveze echipa de la o retrogradare șocantă în liga a doua din Anglia, iar conducerea își face deja planurile pentru sezonul următor.

Oficialii grupării londoneze vor lua în calcul ofertele venite la adresa lui Radu Drăgușin și au stabilit și care este prețul pentru care acesta va putea pleca.

Radu Drăgușin, tot mai aproape de transferul în Bundesliga

Radu Drăgușin pare să nu mai aibă viitor la Tottenham, gruparea din Anglia fiind decisă să îl vândă la finalul acestui sezon, dacă oferta venită la adresa românului va fi pe placul conducerii.

Urmărit îndeaproape de către nemții de la RB Leipzig, stoperul tricolor ar putea face și așa un pas important, dacă transferul în Bundesliga se va concretiza.

Potrivit celor de la Sports Boom, suma minimă pentru care gruparea din Premier League e dispusă să se despartă de Drăgușin ar fi de 20 de milioane de euro.