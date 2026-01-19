Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! - Antena Sport

Închide meniul
19 ianuarie 2026

Lachie Neale (32 de ani), căpitanul echipei de fotbal australian Brisbane Lions, şi-a înşelat soţia, Jill, cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crossley. La rândul ei, Tess Crossley e şi ea căsătorită şi are doi copii.

Jill s-a despărţit de Lachie Neale şi urmează divorţul. Ea nu vrea sub nicio formă să se împace cu Lachie, iar divorţul l-ar putea costa o avere pe cunoscutul jucător de fotbal australian.

Lachie Neale şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei. Femeia a transmis că nu mai e loc de împăcare!

Potrivit Daily Mail, Lachie Neale ar putea pierde 1.5 milioane de dolari la divorţ. Averea sa este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).

Scandalul a izbucnit după ce Lachie Neale a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crossley. Lachie Neale a confirmat, recent, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie Neale are doi copii cu Jules Neale, o fată şi un băiat.

Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale.

Jules Neale a dat de înţeles că nu mai e loc de împăcare, confirmând şi ea că s-a despărţit de Lachie. „Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a transmis ea.

 

