Milionarul celebru divorțat de cinci ori s-a afișat cu noua iubită. Femeia e cu 38 de ani mai tânără decât el - Antena Sport

Milionarul celebru care a divorțat de cinci ori s-a afișat cu noua iubită. Lothar Matthäus, ajuns la vârsta de 64 de ani, are o relație cu un model de 26 de ani.
Lothar Matthäus este un fost jucător legendar. El deține recordul de selecții în naționala Germaniei, 150, alături de care a evoluat la cinci ediții ale Campionatului Mondial. Matthäus a câștigat Balonul de Aur în 1990, atunci când evolua la Inter.
La gala Balonului de Aur de la Paris, Lothar Matthäus a fost însoțit de Theresa Sommer (vezi galeria foto de la finalul articolului). Modelul de 26 de ani și fostul jucător german formează un cuplu de la începutul acestui an, notează thesun.co.uk.
Noua cucerire a lui Lothar Matthäus a atras toate privirile pe covorul roșu de la Theatre du Chatelet. Ea a îmbrăcat o rochie neagră de dantelă care îi scoate în evidență talia de invidiat, având de asemenea și o geantă creată de un celebru designer de modă italian.
Lothar Matthäus și Theresa Sommer s-au afișat pentru prima dată împreună în luna aprilie, atunci când au mers împreună într-o vacanță la schi în Austria. La momentul respectiv, fostul jucător german nu a vrut să confirme relația cu modelul de 26 de ani: „Am venit pentru schi și restul e o chestiune privată”, spunea Matthäus.
Lothar Matthäus a trecut deja prin cinci divorțuri până la vârsta de 64 de ani. Prima dată, el s-a căsătorit cu Silvia, în 1981, alături de care are două fiice. Cei doi au divorțat 11 ani mai târziu.
În 1994, Matthäus s-a căsătorit cu modelul elvețian Lolita Morena, alături de care are un fiu. Divorțul s-a produs în 1999, urmând ca patru ani mai târziu, germanul să se căsătorească din nou, de această dată cu Marijana Colic. Al treilea mariaj a durat șase ani.
În 2008, Lothar Matthäus și-a unit destinele cu modelul ucrainean Kristina Liliana Chudinova, care la momentul respectiv avea doar 21 de ani. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas, însă mariajul s-a încheiat după doar doi ani.
Ultima nuntă a lui Lothar Matthäus a avut loc în 2014. El s-a căsătorit cu Anastasia Klimko, de care a divorțat șapte ani mai târziu. Alături de ultima soție, germanul are un fiu.
