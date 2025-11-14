Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% "tricolorii" lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu

Andrei Nicolae Publicat: 14 noiembrie 2025, 8:20

Franța - România / Colaj Profimedia + Sport Pictures

Victoria răsunătoare a Franței contra Ucrainei din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 4-0, a contat nu doar pentru naționala “le bleus”, ci și pentru cea a României. În urma rezultatului de pe Parc des Princes, elevii lui Mircea Lucescu sunt acum siguri din punct de vedere matematic de barajul pentru turneul final prin intermediul Nations League.

România știa încă de dinainte de startul preliminariilor că va fi aproape sigură de un loc la baraj, după ce încheiase grupa ei de Nations League din Liga C pe primul loc. Deși totul era o formalitate, acest lucru nu se concretizase și din punct de vedere matematic, situație care s-a schimbat însă după calificarea Franței la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

România, calificată matetematic la baraj

Odată cu accederea trupei lui Didier Deschamps la World Cup 2026, România este acum sigură de barajul prin intermediul locului de Liga Națiunilor. Concret, cele mai bune patru naționale care au încheiat pe primul loc grupa lor de Nations League, dar care nu se clasează între primele două în preliminarii au play-off-ul asigurat pe această rută, iar acum “tricolorii” au această certitudine și din punct de vedere matematic.

România are ocazia să lupte pentru un baraj mai accesibil sâmbătă seara, atunci când o întâlnește pe Bosnia la Zenica, unde o victorie îi poate aduce pe elevii lui Mircea Lucescu mai aproape de locul secund în grupă. Dacă “tricolorii” termină pe poziția secundă, atunci există posibilitatea să se afle în urna a treia la baraj, sau chiar a doua în funcție de jocul rezultatelor.

La cum se prezintă situația acum, România s-ar afla în urna a treia a barajului pentru Cupa Mondială, după cum urmează:

  • Urna 1: Italia, Ucraina, Turcia, Țara Galilor
  • Urna 2: Polonia, Scoția, Cehia, Ungaria
  • Urna 3: România, Slovacia, Slovenia, Albania
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova
