Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! - Antena Sport

Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa!

Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa!

Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa!

Radu Constantin Publicat: 14 noiembrie 2025, 22:36

Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa!

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Veste bombă în fotbalul românesc! Gică Hagi vrea să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, iar Giovanni anunţă că vrobeşte cu Miguel Angel Gil, acţionar minoritar la Atletico Madrid, să preia el clubul.

„Gică mi-a zis că dacă găsesc pe cineva e dispus să vândă Farul, cu niște condiții. Să rămână acolo, să facă, să… Sau, să vândă Farul în proporție de 51%, să vină un acționar majoritar, iar el să rămână minoritar. Exact cum a făcut Atletico Madrid, care s-a vândut pe 2 miliarde de euro. Mi-a zis că vinde 51%. Nu știu cât vrea, să am eu un client prima dată și după. Vrea 30-40 de milioane de euro, de ce nu? Dacă vorbesc eu cu Miguel Angel Gil (n.r. – director executiv și acționar minoritar al clubului Atletico Madrid), hai bă să facem o pepinieră. Că eu cu el ne vorbim la per tu. Hai să facem o pepinieră la Farul, 100 de milioane, ce are?

Gică mi-a zis că dacă găsesc pe cineva care vrea să fie acționar majoritar, fără probleme. El vrea să rămână acolo, poate dă chiar și tot, dar să fie acolo. Fac o pepinieră aici cu Miguel, el are oamenii lui la Atletico, să își bage oamenii de încredere, Gică se știe cu Simeone, au jucat și contra”, a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

La sfârşitul anului 2024, clubul era pe profit

Farul Constanța și-a publicat pe site-ul oficial raportul financiar obligatoriu pe anul 2024, iar echipa a avut încasări de peste 7,1 milioane de euro. După ce au fost scăzute toate chetuielile de funcţionare, formația de la malul mării a raportat un profit de 593.000 de euro! În acest moment, Gheorghe Hagi deține 80% din acțiunile echipei din Constanța. 10% le-a vândut lui Rivaldo, iar 10% sunt deținute de fostul internațional Ciprian Marica.

Gică Hagi: “O să fie o zi când o să plec”

În urmă cu ceva vreme, Hagi vorbea despre momentul în care se va retrage de la Farul. “Hagi este singurul care a investit în Farul, a crezut în Farul. Ăla mic pe care l-a crescut Farul, a mâncat o pâine la Farul, s-a întors. Farul l-a produs pe cel mai bun jucător al României, care a jucat la Real Madrid și la Barcelona. Mi-am făcut datoria, m-am întors, am făcut și o să fie o zi când o să plec”, a spus Hagi. “Regele” sau “Maradona din Carpaţi”, aşa cum i se mai spune lui Gică Hagi, a evoluat şi la Real Madrid, dar şi la Barcelona.

