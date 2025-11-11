"Am luat o pastilă" Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro

Publicat: 11 noiembrie 2025, 17:47

Valeriu Iftime, în timpul unei călătorii cu metroul / captura primasport.ro

Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu intenționează să propună modificarea statutului LPF, astfel încât el să-şi poată asigura un nou mandat. Nu este însă tot! El vrea să introducă şi o modificare care să îi permită scoaterea lui Dani Coman din cursă: „Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1″. Aceasta este cerinţa, pe care Coman nu ar putea să o îndeplinească!

Valeriu Iftime a avut o reacţie dură faţă de Gino Iorgulescu. ”Nu vă povestesc că am luat o pastilă la început. Ca să înțeleg dacă e adevărat sau e o farsă. Ce propune LPF e lipsă de obraz. Domnul președinte Iorgulescu vrea să schimbe statutul betonându-și un alt mandat. E o chestiune rușinoasă pentru mine. După două mandate, 10 ani la LPF, mi-a dat telefon de două ori când a fost ales, iar acum nu mi-a mai răspuns. Nu poți să schimbi statutul. Mi se pare că e de neacceptat. Dacă noi românii, cele 16 cluburi, acceptăm acest lucru, atunci suntem chiar de râsul lumii. O să murim proști. Încearcă să-l betoneze să-l scoată pe Dani Coman. Așa pare (n.r. cu dedicație)”, a declarat Iftime pentru digisport.ro.

“Dacă știi că Dani Coman vrea să participe o faci public să-l blochezi? Nu zic că Dani Coman e bun de președinte, dar nu poți face o schimbare de statut ca să-l scoți pe Coman din concurs. Își întăresc mușchii, iar cei care se uită la mușchii încordați au o problemă. Au o datorie cumva și le e frică. Pentru mine, la LPF aș aduce un avocat, un economist bun, ca să știe cum să facă drepturile TV. Cum fac cei de la FRF. Cum promovează ei naționala de fotbal și fotbalul de masă. Nu sunt avocatul domnului Burleanu, dar acolo s-au întâmplat lucruri extraordinare. Eu așa cred. Trebuie o altă mentalitate. Dacă domnul Dani Coman poate să facă asta jos pălăria. Dar ca să-l scoți din concurs că nu a fost 4 ani în sistem mi se pare obrăznicie asta. O arunci acum și o susții”, a mai declarat Valeriu Iftime.

