România U20 - spulberată de Germania, scor 6-0 - Antena Sport

Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei.
La Oliva Nova, în Spania, tricolorii U20 au întâlnit echipa similară a Germaniei. Nemţii au deschis scorul în minutul 7, prin Paris Brunner, iar tricolorii au replicat prin bara lui Codor, din minutul 15. Un minut mai târziu însă Taylan Bulut a dublat avantajul germanilor, iar Paris Brunner a făcut 3-0 în minutul 35.
Acelaşi Brunner a stabilit scorul pauzei, în minutul 43. În partea secundă elevii lui Adrian Iencsi au avut două ocazii de gol. Prima a fost irosită de Luca Banu, în minutul 65, când jucătorul nostru nu a nimerit poarta, iar după două minute Păcurar a fost aproape să înscrie, însă portarul Pfeiffer a respins incredibil.
Scorul s-a modificat pe final, Moerstedt a înscris al cincilea gol al germanilor, în minutul 83, în timp ce Darvich a transformat un penalti, în minutul 87, şi Germania – România, la U20, s-a terminat 6-0.
- Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027
- Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda
- Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu”
- “Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia
- Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii