Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc - Antena Sport

Selecţionerul Irlandei a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a văzut cartonaşul roşu pentru un gest golănesc. Starul lusitan ajuns la 40 de ani a fost eliminat în meciul pierdut de Portugalia cu Irlanda, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo şi-a lăsat naţionala în inferioritate numerică în minutul 59, atunci când l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, în propriul careu. Arbitrul a acordat cartonaşul roşu după ce a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu

Cristiano Ronaldo a râs de adversarul său pe care l-a lovit şi i-a făcut semn că plânge, înainte să fie eliminat. Ulterior, în drumul către vestiare, starul lusitan a avut mai multe gesturi pentru care a fost taxat de fanii din tribune.

Concret, el l-a ironizat pe arbitru prin expresia facială făcută, i-a aplaudat pe fanii irlandezi care-l huiduiau la scenă deschisă şi s-a dus şi la selecţionerul Irlandei, cu care a avut un scurt schimb de replici.

După meci, selecţionerul Heimir Hallgrimsson a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo. Starul lusitan l-a felicitat ironic pe acesta pentru faptul că ar fi pus presiune pe arbitrul partidei, Glenn Nyberg.