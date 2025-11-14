Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc

Publicat: 14 noiembrie 2025, 8:32

Comentarii
Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc

Cristiano Ronaldo şi selecţionerul Irlandei/ Profimedia

Selecţionerul Irlandei a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a văzut cartonaşul roşu pentru un gest golănesc. Starul lusitan ajuns la 40 de ani a fost eliminat în meciul pierdut de Portugalia cu Irlanda, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo şi-a lăsat naţionala în inferioritate numerică în minutul 59, atunci când l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, în propriul careu. Arbitrul a acordat cartonaşul roşu după ce a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu

Cristiano Ronaldo a râs de adversarul său pe care l-a lovit şi i-a făcut semn că plânge, înainte să fie eliminat. Ulterior, în drumul către vestiare, starul lusitan a avut mai multe gesturi pentru care a fost taxat de fanii din tribune.

Concret, el l-a ironizat pe arbitru prin expresia facială făcută, i-a aplaudat pe fanii irlandezi care-l huiduiau la scenă deschisă şi s-a dus şi la selecţionerul Irlandei, cu care a avut un scurt schimb de replici.

După meci, selecţionerul Heimir Hallgrimsson a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo. Starul lusitan l-a felicitat ironic pe acesta pentru faptul că ar fi pus presiune pe arbitrul partidei, Glenn Nyberg.

Reclamă
Reclamă

“Ronaldo m-a felicitat pentru că am pus presiune pe arbitru. Comportamentul lui a dus la cartonașul roșu, eu n-am avut nimic de a face cu asta”, a dezvăluit selecţionerul Irlandei, Heimir Hallgrinsson, după Irlanda – Portugalia 2-0.

Cristiano Ronaldo a fost eliminat pentru prima dată în carieră într-un meci al echipei naţionale, după 226 de meciuri jucate. Starul lusitan de la Al Nassr ar putea rata primul meci de la World Cup 2026, în cazul în care va primi o suspendare de minim două etape.

Reacţia mamei fetiţei de 2 ani care a murit la stomatolog: M-au anunţat după o oră. Le-a fost fricăReacţia mamei fetiţei de 2 ani care a murit la stomatolog: M-au anunţat după o oră. Le-a fost frică
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Observator
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
11:51
“Au jucat «perversește»”. Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru
11:08
Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu”
11:06
Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende
10:46
“Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia
10:37
Cine e de vină: căluțul sau călărețul? Analiza lui Adrian Georgescu
10:37
EXCLUSIV“Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?”. Verdictul lui Novak Martinovic, fostul jucător al roș-albaștrilor
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 4 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!