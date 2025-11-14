Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc - Antena Sport

Selecţionerul Irlandei a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a văzut cartonaşul roşu pentru un gest golănesc. Starul lusitan ajuns la 40 de ani a fost eliminat în meciul pierdut de Portugalia cu Irlanda, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo şi-a lăsat naţionala în inferioritate numerică în minutul 59, atunci când l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, în propriul careu. Arbitrul a acordat cartonaşul roşu după ce a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.
Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu
Cristiano Ronaldo a râs de adversarul său pe care l-a lovit şi i-a făcut semn că plânge, înainte să fie eliminat. Ulterior, în drumul către vestiare, starul lusitan a avut mai multe gesturi pentru care a fost taxat de fanii din tribune.
Concret, el l-a ironizat pe arbitru prin expresia facială făcută, i-a aplaudat pe fanii irlandezi care-l huiduiau la scenă deschisă şi s-a dus şi la selecţionerul Irlandei, cu care a avut un scurt schimb de replici.
După meci, selecţionerul Heimir Hallgrimsson a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo. Starul lusitan l-a felicitat ironic pe acesta pentru faptul că ar fi pus presiune pe arbitrul partidei, Glenn Nyberg.
“Ronaldo m-a felicitat pentru că am pus presiune pe arbitru. Comportamentul lui a dus la cartonașul roșu, eu n-am avut nimic de a face cu asta”, a dezvăluit selecţionerul Irlandei, Heimir Hallgrinsson, după Irlanda – Portugalia 2-0.
Cristiano Ronaldo a fost eliminat pentru prima dată în carieră într-un meci al echipei naţionale, după 226 de meciuri jucate. Starul lusitan de la Al Nassr ar putea rata primul meci de la World Cup 2026, în cazul în care va primi o suspendare de minim două etape.
