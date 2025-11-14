Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu

Radu Constantin Publicat: 14 noiembrie 2025, 16:27

Adrian Mutu - Cristi Chivu / Colaj Profimedia

Adi Mutu şi Walter Zenga au avut un duel la distanţă pe tema venirii lui Cristi Chivu la Inter. Primul care a făcut declaraţii a fost italianul, care, în momentul în care Chivu a instalat, a oferit câteva declaraţii presei care nu-l favorizau pe român.

Ce a spus Walter Zega?

După meciul Inter – Juventus, scor 3-4, Zenga a făcut declaraţii care, potrivit lui Mutu, au avut o tentă jignitoare la adresa lui Chivu și, implicit, a românilor. “În finala Ligii Campionilor, Inter a primit cinci goluri, la Udine două, acum patru. Când un antrenor nou vine la o echipă, nu poate pur și simplu să continue pe calea predecesorului său. Ai nevoie de idei diferite, de mai multă atenție și de o nouă abordare. Problema este că, de multe ori, te bazezi pe aceleași persoane, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi ceva, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite”, a spus Zenga. Aceste afirmaţii l-au scos din sărite pe Mutu, care a reacţionat dur. Zenga a atacat şi el apoi, afirmând că “nimănui nu-i pasă de opiniile lui (n.r- Adi Mutu)”. 

Mutu a reacţionat din nou

Acum câteva zile, Mutu a continuat şirul de acuze la adresa lui Zenga. “Vorbind perfect limba italiană deoarece am stat acolo 15 ani, îmi dau seama atunci când un italian vorbește cu o tentă de rasism sau cu o tentă de desconsiderare față de o nație cum am fi noi. Asta s-a întâmplat și se întâmplă mereu. Faceți un sondaj în diaspora să vedeți ce se întâmplă cu românii plecați în afară. Nu suntem apreciați așa cum trebuie. M-a deranjat faptul că Zenga a vorbit în sensul ăla. Așa mi s-a părut, poate greșesc. Dacă greșesc îmi cer scuze față de Walter. Dacă nu greșesc înseamnă că am avut dreptate și atunci tenta aia pe care am simțit-o eu nu a fost normală față de Cristi”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Ce scriu ziarele din Italia despre conflict

Presa din Italia a relatat pe larg scandalul dintre Mutu şi Zenga, relatând că reacţia “Briliantului” a venit în apărarea conaționalului Cristi Chivu.

“Tensiunile dintre Walter Zenga și Adrian Mutu cu privire la acțiunile lui Cristian Chivu la Inter au luat o întorsătură neașteptată, cu acuzații de lipsă de respect și rasism. Evenimentele fotbalistice se îmbină adesea cu probleme dincolo de teren, așa cum demonstrează recenta controversă dintre Walter Zenga și Adrian Mutu cu privire la actualul antrenor al lui Inter, Cristian Chivu. Criticile lui Zenga după înfrângerea lui Inter în fața lui Juventus au stârnit o reacție negativă care a implicat nu doar lumea fotbalului, ci și aspecte legate de respect și percepție culturală, determinându-l pe Mutu să-l apere ferm pe Chivu. Adrian Mutu, fost atacant român, și-a exprimat dezamăgirea față de comentariile lui Walter Zenga, considerându-le jignitoare la adresa lui Cristian Chivu și, totodată, la adresa poporului român”, au scris italienii, citaţi de digisport.ro.

