Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026

Daniel Işvanca Publicat: 14 noiembrie 2025, 23:42

Naționala de fotbal a Croației / X @mls

Croația s-a calificat oficial la Campionatul Mondial de anul viitor, după o victorie convingătoare în fața selecționatei din Insulele Feroe, care reușise să deschidă scorul în deplasare.

În aceeași seară, Germania și Slovacia și-au trecut în cont noi victorii și vor lupta în ultima etapă pentru calificarea directă la turneul final din 2026.

Rezultatele zilei de vineri în preliminariile CM 2026

  • Finlanda – Malta 0-1
  • Croația – Insulele Feroe 3-1
  • Gibraltar – Muntenegru 1-2
  • Luxemburg – Germania 0-2
  • Polonia – Olanda 1-1
  • Slovacia – Irlanda de Nord 1-0

Polonia – Olanda 1-1

Final! 

Min. 47: Gol Olanda! Depay restabilește egalitatea la Varșovia.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 43: Gol Polonia! A deschis scorul Jakub Kaminski.

Min. 1: A început meciul!

  • Polonia: Grabara – Cash, Kedziora, Ziolkowski, Kiwior – Skoras, Szymanski, Zielinski, Zalewski – Kaminski, Lewandowski. Selecționer: Jan Urban
  • Olanda: Verbruggen – Geertruida, Timber, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Kluivert, De Jong – Malen, Depay, Gakpo. Selecționer: Ronald Koeman

Luxemburg – Germania 0-2

Final! 

Min. 69: Gol Germania! Woltemade face dubla pentru nemți!

Min. 49: Gol Germania! Woltemade deblochează tabela.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 1: A început meciul!

  • Luxemburg: Moris – Jans, Korac, Carlson, Bohnert – Thill, Martins, Olesen, Barreiro – Sinani, Dardari. Selecționer: Jeff Strasser
  • Germania: Baumann – Baku, Anton, Tah, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry – Woltemade. Selecționer: Julian Nagelsmann

Croația – Insulele Feroe 3-1

Final! 

Min. 70: Gol Croația! Vlasic face 3-1!

Min. 57: Gol Croația! Petar Musa punctează pentru gazde!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 23: Gol Croația! Josko Gvardiol restabilește egalitatea.

Min. 17: Gol Insulele Feroe! Geza David Turi dă lovitura pentru oaspeți.

Min. 1: A început meciul!

  • Croația: Livakovic – Stanisic, Vuskovic, Gvardiol – Marco Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic – Sucic, Musa, Kramaric. Selecționer: Zlatko Dalic
  • Insulele Feroe: Lamhauge – Faero, Vatnhamar, Edmundsson – Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen – Frederiksberg, Olsen, Sorensen. Selecționer: Eydun Klakstein

Finlanda – Malta 0-1

Final! 

Min. 82: Gol Malta! Grech dă lovitura pentru oaspeți.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 1: A început partida!

  • Finlanda: Sinisalo – Lahteenmaki, Koski, Tenho – Mahuta, Kairinen, Markhiev, Antman – Walta – Kallman, Pohjanpalo. Selecționer: Jacob Friis
  • Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Pepe, Corbalan – Guillaumier, Satariano – J. Mbong, P. Mbong, Chouaref – Cardona. Selecționer: Emilio De Leo

Germania joacă la victorie

Naționala antrenată de Julian Nagelsmann nu este nici acum sigură de prezența la Campionatul Mondial de anul viitor, iar o victorie în Luxemburg ar fi un pas aproape decisiv pentru prezența la turneul final din 2026.

Tot în această seară, Olanda este la un succes de o nouă calificare la o ediție de turneul final mondial, având până acum un parcurs de excepție în faza preliminariilor.

