Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Polonia: Grabara – Cash, Kedziora, Ziolkowski, Kiwior – Skoras, Szymanski, Zielinski, Zalewski – Kaminski, Lewandowski. Selecționer: Jan Urban

Luxemburg – Germania 0-2

Final!

Min. 69: Gol Germania! Woltemade face dubla pentru nemți!

Min. 49: Gol Germania! Woltemade deblochează tabela.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 1: A început meciul!

Luxemburg: Moris – Jans, Korac, Carlson, Bohnert – Thill, Martins, Olesen, Barreiro – Sinani, Dardari. Selecționer: Jeff Strasser

Croația – Insulele Feroe 3-1

Final!

Min. 70: Gol Croația! Vlasic face 3-1!

Min. 57: Gol Croația! Petar Musa punctează pentru gazde!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 23: Gol Croația! Josko Gvardiol restabilește egalitatea.

Min. 17: Gol Insulele Feroe! Geza David Turi dă lovitura pentru oaspeți.

Min. 1: A început meciul!

Croația: Livakovic – Stanisic, Vuskovic, Gvardiol – Marco Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic – Sucic, Musa, Kramaric. Selecționer: Zlatko Dalic

Finlanda – Malta 0-1

Final!

Min. 82: Gol Malta! Grech dă lovitura pentru oaspeți.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 1: A început partida!

Finlanda: Sinisalo – Lahteenmaki, Koski, Tenho – Mahuta, Kairinen, Markhiev, Antman – Walta – Kallman, Pohjanpalo. Selecționer: Jacob Friis

Germania joacă la victorie

Naționala antrenată de Julian Nagelsmann nu este nici acum sigură de prezența la Campionatul Mondial de anul viitor, iar o victorie în Luxemburg ar fi un pas aproape decisiv pentru prezența la turneul final din 2026.

Tot în această seară, Olanda este la un succes de o nouă calificare la o ediție de turneul final mondial, având până acum un parcurs de excepție în faza preliminariilor.