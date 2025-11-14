Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă seară la Zenica contra Bosniei, iar partida este una crucială în ceea ce privește calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

Tricolorii au pierdut partida tur de la București, asta deși a jucat mai bine și a avut și un penalty clar neacordat. Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului de mâine.

Gabriel Tamaș: „Avem o revanșă de luat”

Meciul cu Bosnia este unul de o importanță ridicată pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu, victoria fiind singura opțiune a tricolorilor la Zenica.

Gabriel Tamaș a prefațat disputa contra bosniacilor și a tras un semnal de alarmă pentru „elevii” lui ”Il Luce”, raportându-se și la partida de pe Arena Națională.

„Avem o revanșă de luat contra Bosniei, dar să nu ne aruncăm, pentru că pot să ne taxeze! Bosnia e o echipă dificilă și jucătorii lor trebuie luați în serios. Nu o să avem un meci ușor, mai ales că avem o revanșă de luat.