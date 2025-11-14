Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios” - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios”

Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios”

Daniel Işvanca Publicat: 14 noiembrie 2025, 23:01

Comentarii
Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: Fotbalul trebuie să îl iei în serios”

Gabi Tamaș, Bosnia - România / Colaj Antena Sport

Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă seară la Zenica contra Bosniei, iar partida este una crucială în ceea ce privește calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii au pierdut partida tur de la București, asta deși a jucat mai bine și a avut și un penalty clar neacordat. Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului de mâine.

Gabriel Tamaș: „Avem o revanșă de luat”

Meciul cu Bosnia este unul de o importanță ridicată pentru selecționata pregătită de Mircea Lucescu, victoria fiind singura opțiune a tricolorilor la Zenica.

Gabriel Tamaș a prefațat disputa contra bosniacilor și a tras un semnal de alarmă pentru „elevii” lui ”Il Luce”, raportându-se și la partida de pe Arena Națională.

„Avem o revanșă de luat contra Bosniei, dar să nu ne aruncăm, pentru că pot să ne taxeze! Bosnia e o echipă dificilă și jucătorii lor trebuie luați în serios. Nu o să avem un meci ușor, mai ales că avem o revanșă de luat.

Reclamă
Reclamă

Nu pot să spun că suntem mai buni ca ei sau să dau vreun pronostic, pentru că ne-au bătut (n.r. în meciul tur). Până la urmă, degeaba ești mai bun ca adversarul, dacă tabela arată invers.

Trebuie să ne montăm și să luăm meciul foarte serios, de la început până la sfârșit. Și Cipru ne-a pus probleme pe relaxarea noastră, să nu uităm. Fotbalul trebuie să îl iei în serios, altfel îți râde în față!”, a declarat Gabriel Tamaș, potrivit digisport.ro.

Filmul morţii Sarei în clinica de stomatologie, după sedare profundă. Suferea de o boală cronicăFilmul morţii Sarei în clinica de stomatologie, după sedare profundă. Suferea de o boală cronică
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
Observator
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte și dincolo de ea!”
Fanatik.ro
Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte și dincolo de ea!”
23:42
Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026
23:40
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 1-2. Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia
23:10
Dinamovistul Musi nu a jucat cu Finlanda. S-a aflat cât de gravă este accidentarea
22:36
Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa!
22:00
Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme”
21:48
VideoJurnal Antena Sport | Mutarea câştigătoare
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc 6 “Au jucat «perversește»”. Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!