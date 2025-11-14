Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme”

Daniel Işvanca Publicat: 14 noiembrie 2025, 22:00

Mihai Stoica, FCSB / Profimedia

Echipa națională de fotbal a României va înfrunta selecționata din Bosnia și Herțegovina în etapa a 7-a a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mihai Stoica a analizat meciul crucial din grupa tricolorilor și a explicat unde ar putea avea aceștia probleme în disputa care va avea loc la Zenica.

Mihai Stoica, impresionat de prestația lui Rațiu cu Real Madrid

Naționala de fotbal a României va avea parte de un meci dificil sâmbătă seară la Zenica, însă victoria este unica varianta a tricolorilor pentru a spera în continuare la calificarea directă la Cupa Mondială.

Mihai Stoica a vorbit despre vulnerabilitățile tricolorilor și l-a evidențiat pe Andrei Rațiu, care a avut o prestație solidă cu Real Madrid, vicecampioana Spaniei.

„Pe linia de fund avem probleme, noi de la linia de mijloc în sus arătăm foarte bine. Linia de fund, OK, ai fundașii laterali care sunt super-super ofensivi și care joacă.

Rațiu a jucat extraordinar cu Real Madrid. Unul dintre fundașii centrali e Ghiță clar. A dat gol, joacă acolo (n.r. la Hannover 96). Probabil și Bancu va fi, el era titularul. Chipciu joacă foarte bine la 36 de ani fundaș stânga, dar nu e postul lui”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

  • Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)
  • Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
  • Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
