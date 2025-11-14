Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme” - Antena Sport

Echipa națională de fotbal a României va înfrunta selecționata din Bosnia și Herțegovina în etapa a 7-a a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mihai Stoica a analizat meciul crucial din grupa tricolorilor și a explicat unde ar putea avea aceștia probleme în disputa care va avea loc la Zenica.

Mihai Stoica, impresionat de prestația lui Rațiu cu Real Madrid

Naționala de fotbal a României va avea parte de un meci dificil sâmbătă seară la Zenica, însă victoria este unica varianta a tricolorilor pentru a spera în continuare la calificarea directă la Cupa Mondială.

Mihai Stoica a vorbit despre vulnerabilitățile tricolorilor și l-a evidențiat pe Andrei Rațiu, care a avut o prestație solidă cu Real Madrid, vicecampioana Spaniei.

„Pe linia de fund avem probleme, noi de la linia de mijloc în sus arătăm foarte bine. Linia de fund, OK, ai fundașii laterali care sunt super-super ofensivi și care joacă.