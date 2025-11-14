Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron

Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron

Radu Constantin Publicat: 14 noiembrie 2025, 17:26

Comentarii
Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron

Denis Alibec, înaintea unui meci - Sport Pictures

Patronul clubului FCSB s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec, iar şansele ca el să mai joace sunt ca şi nule!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic. Lui Zima nu ai ce să-i zici. Al treilea gol nu este al lui. Nu are jocuri, săracul.

Nu mi-a plăcut degajarea aia în capul adversarului. Păi tu îi degajezi în cap ăluia? Nici să degajezi nu poți? N-am ce să spun de Zima. Nu poți să dai vina pe el”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

În ultimele două partide de campionat 0-2 cu U Cluj, și 3-3 cu FC Hermannstadt, Alibec a rămas pe banca de rezerve.

Meme Stoica îl vrea, Gigi se opune

Dacă patronul nici nu vrea să mai audă de Alibec, Meme Stoica refuză să vorbească de un eventual transfer al atacantului din iarnă. ”(n.r. – Pleacă în iarnă?) Nu știu. El știe asta. Nu am cum să fac un subiect din asta. Nu mă duc la noapte la echipă să îl întreb pe Denis ce face. Acum toată lumea trebuie să fie concentrată. Sunt meciuri multe până de Crăciun. El are contract până în vară”, a declarat Meme.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Observator
O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
Fanatik.ro
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
19:20
Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică”
19:07
Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham
19:00
LIVE SCOREFinlanda – Malta 0-0. De la 21:45 joacă Germania și Olanda. Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026
18:54
Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027
18:44
Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda
18:31
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!