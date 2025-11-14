Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron - Antena Sport

Patronul clubului FCSB s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec, iar şansele ca el să mai joace sunt ca şi nule!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic. Lui Zima nu ai ce să-i zici. Al treilea gol nu este al lui. Nu are jocuri, săracul.

Nu mi-a plăcut degajarea aia în capul adversarului. Păi tu îi degajezi în cap ăluia? Nici să degajezi nu poți? N-am ce să spun de Zima. Nu poți să dai vina pe el”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

În ultimele două partide de campionat 0-2 cu U Cluj, și 3-3 cu FC Hermannstadt, Alibec a rămas pe banca de rezerve.

Meme Stoica îl vrea, Gigi se opune

Dacă patronul nici nu vrea să mai audă de Alibec, Meme Stoica refuză să vorbească de un eventual transfer al atacantului din iarnă. ”(n.r. – Pleacă în iarnă?) Nu știu. El știe asta. Nu am cum să fac un subiect din asta. Nu mă duc la noapte la echipă să îl întreb pe Denis ce face. Acum toată lumea trebuie să fie concentrată. Sunt meciuri multe până de Crăciun. El are contract până în vară”, a declarat Meme.