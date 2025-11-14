Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana - Antena Sport

Unica fiică a lui Ion Ţiriac este înconjurată de lux şi opulenţă. Ioana, moştenitoarea imperiului miliardarului român, s-a fotografiat într-un cadru desprins din basme.
Ioana Ţiriac, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de Sophie Ayad, jurnalista cu origini egiptene cu care s-a iubit între 1992 şi 2001. Alături de aceasta, miliardarul român mai are un fiu, pe nume Karim (vezi galeria foto de la finalul articolului cu fiica lui Ion Ţiriac).
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă
Unica fiică a lui Ion Ţiriac a ales să se mute în Dubai, după ce a urmat facultatea în Statele Unite ale Americii. Ea a renunţat la “visul american” pentru a locui printre bogaţii lumii, acolo unde s-ar fi angajat ca agent imobiliar.
Ioana duce o viaţă demnă de o “prinţesă”, după cum se remarcă în cea mai recentă fotografie postată pe contul ei de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 32.000 de oameni.
Fiica lui Ion Ţiriac s-a fotografiat într-un magazin de lux din Dubai, fundalul imaginii fiind unul impresionant. Ioana era îmbrăcată într-o rochie de culoare aurie, care atrăgea toate privirile, iar în jurul ei erau doar candelabre spectaculoase, “asortate” cu rochia fiicei miliardarului român.
Ion Ţiriac n-a ţinut cont de sfatul fiicei sale. Ce i-a putut cere Ioana
Ion Ţiriac a povestit, în trecut, faptul că fiica sa i-a cerut să nu vândă turneul de la Madrid. În ciuda voinţei Ioanei, miliardarul român a renunţat la una dintre marile sale afaceri.
Ion Țiriac a câștigat o sumă exorbitantă din vânzarea turneului de tenis de la Madrid. Omul de afaceri a finalizat tranzacția către americanii de la IMG în luna decembrie, a anului 2022. Potrivit hotnews.ro, Țiriac a încasat 360 de milioane de euro pentru cedarea licenței turneului din Spania. Miliardarul român a primi încă 30 de milioane de euro în anii 2024 şi 2025, conform tranzacției pe care a încheiat-o cu compania din SUA.
“Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’
Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, a dezvăluit Ion Ţiriac, conform gsp.ro.
