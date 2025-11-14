Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana - Antena Sport

Unica fiică a lui Ion Ţiriac este înconjurată de lux şi opulenţă. Ioana, moştenitoarea imperiului miliardarului român, s-a fotografiat într-un cadru desprins din basme.

Ioana Ţiriac, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de Sophie Ayad, jurnalista cu origini egiptene cu care s-a iubit între 1992 şi 2001. Alături de aceasta, miliardarul român mai are un fiu, pe nume Karim (vezi galeria foto de la finalul articolului cu fiica lui Ion Ţiriac).

Unica fiică a lui Ion Ţiriac a ales să se mute în Dubai, după ce a urmat facultatea în Statele Unite ale Americii. Ea a renunţat la “visul american” pentru a locui printre bogaţii lumii, acolo unde s-ar fi angajat ca agent imobiliar.

Ioana duce o viaţă demnă de o “prinţesă”, după cum se remarcă în cea mai recentă fotografie postată pe contul ei de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 32.000 de oameni.

Fiica lui Ion Ţiriac s-a fotografiat într-un magazin de lux din Dubai, fundalul imaginii fiind unul impresionant. Ioana era îmbrăcată într-o rochie de culoare aurie, care atrăgea toate privirile, iar în jurul ei erau doar candelabre spectaculoase, “asortate” cu rochia fiicei miliardarului român.