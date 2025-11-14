Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii - Antena Sport

S-au efectuat noi calcule şi s-au aflat posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii. Înaintea partidei de sâmbătă cu Bosnia, “tricolorii” ocupă locul trei în Grupa H.
Naţionala lui Mircea Lucescu are asigurată prezenţa la barajul din martie chiar şi dacă termină grupa mai jos de locul secund, prin prisma faptului că a câştigat grupa de Liga Naţiunilor.
Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026
În acest context, România se va afla în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului din martie, alături de Ţara Galilor, Suedia şi Irlanda de Nord. “Tricolorii” se vor duela astfel cu naţionale din prima urnă, urnă în care în prezent se află Italia, Turcia, Ucraina şi Polonia.
Ţara Galilor este surpriza din aceste calcule efectuate de specialiştii de la FootRankings, deoarece a picat în urna a patra, dat fiind faptul că s-a depărtat de locul secund din grupa preliminară.
Cum arată urnele pentru tragerea la sorţi a barajului din martie, după rezultatele din 13 noiembrie:
Urna 1:
- Italia
- Turcia
- Ucraina
- Polonia
Urna 2:
- Ungaria
- Scoţia
- Cehia
- Slovacia
Urna 3:
- Albania
- Macedonia de Nord
- Kosovo
- Bosnia
Urna 4:
- Ţara Galilor
- Suedia
- România
- Irlanda de Nord
Dacă va încheia grupa preliminară pe locul secund, atunci România ar avea un avantaj la baraj. “Tricolorii” ar putea urca în urna a treia, urmând să se dueleze cu naţionalele din urna a doua. De asemenea, România va disputa semifinala barajului pe teren propriu, dacă va încheia grupa pe locul doi.
România ocupă locul trei în Grupa H, cu 10 puncte, lider fiind Austria, cu 15 puncte. Bosnia e pe locul secund, cu 13 puncte, meciul de la Zenica fiind unul extrem de important în vederea ocupării poziţiei secunde din grupă, care ar oferi un avantaj la barajul din martie.
